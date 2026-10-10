Formula 1 Singapore: Verstappen vince la Sprint davanti alle due Ferrari

Max Verstappen conquista la Sprint dell GP di Singapore, capitalizzando al meglio la pole. L'olandese ha conquistato una gara corta non semplice, visto che su Marina Bay si è abbattuto un forte temporale ritardando la partenza.

Verstappen come tutti è partito con le intermedie ma allo start è rimasto cauto, poi con l'evolversi della situazione è ritornato in testa grazie anche all'uscita di George Russell ed è riuscito così a conquistare la sua prima Sprint dell'anno. Il weekend ora entrerà nella sua parte più succulente e vedremo se l'alfiere Red Bull continuerà su questa strada.

Le Ferrari completano il podio

Un'ottima partenza permette a Lewis Hamilton di conquistare il secondo posto. Il sette volte Campione del Mondo decide di partire in prima a differenza degli altri e beffa tre colleghi tra cui Charles Leclerc. Nel finale però, le due rosse hanno sofferto il degrado di gomme ma è sicuramente positiva la prova dei due alfieri in rosso. Leclerc appunto, termina terzo, ora entrambi dovranno continuare su questa strada. Quarto Andrea Kimi Antonelli che con la W17 aggiornata sta faticando più del previsto. La prova grazie alle disavventure degli altri è comunque positiva, finendo ai margini del podio.

Quinta posizione per Liam Lawson con la Racing Bulls davanti ad un Oliver Bearman che con la sua Haas ha attaccato tutti sulla pista semi bagnata di Marina Bay. Settimo Nico Hulkenberg con la Audi e ottavo Lando Norris ma è disastro per la McLaren. Nel corso dell'ultimo giro infatti, i due papaya si sono toccati mentre inseguivano da vicino Lerclerc e sono andati in testa coda. Il britannico forse è stato troppo garibaldino con Oscar Piastri che non è riuscito ad arrivare in fondo.

Piove sul bagnato per Russell

Una Sprint da dimenticare per George Russell che in realtà era partita benissimo, tanto da conquistare la prima posizione. Il britannico aveva bruciato Verstappen ma dopo due giri ha prso la sua W17 all’ultima curva sbattendo contro il muro. Un vero disastro, visto che tra poche ore scatteranno le qualifiche per la gara. George in realtà sa di partire dal fondo, per via del cambio di power unit, ma i meccanici faranno di tutto per ripararla, anche per aiutare Kimi con la scia per fare un tempo migliore. Durante la Sefety Car uscita per l’incidente di Russell si ritirano Isack Hadjar e Franco Colapinto, mentre alla partenza si sono toccati Lance Stroll e Sergio Perez. I due hanno danneggiano le loro vetture e sono stati costretti a salutare la sprint. Ritiri durante la gara anche per Gabriel Bortoleto ,Valteri Bottas ed Alexander Albon.

Arrivo della Sprint del GP di Singapore

“Come ho progettato il mio sogno” la biografia di Adrian Newey il “mago” dei tecnici di Formula 1. In vendita su Amazon e in tutte le librerie.

Foto: Formula 1