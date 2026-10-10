MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Marc Marquez contro gli obblighi extra pista: "È disumano stare sul podio dopo una Sprint"

MotoGP
di Elisabetta Lubrani
MotoGP Indonesia: Marquez esausto dopo la vittoria
Seguici su Google News
Marc Marquez ha vinto la Sprint di Mandalika, ma dopo la bandiera a scacchi il tema non è stato il sorpasso in classifica. Il campione Ducati ha puntato il dito contro gli impegni che sottraggono energie alla pista, a partire dal cerimoniale del podio sotto il sole cocente dell'Indonesia.
Con i 12 punti del sabato il numero 93 è tornato in testa al Mondiale MotoGP, quattro lunghezze davanti a Jorge Martin, frenato da un problema di pressione alla gomma anteriore quando era al comando. Della gara e della classifica aggiornata abbiamo parlato in Sprint MotoGP Indonesia, Marquez ringrazia Aprilia per il regalo: la classifica piloti aggiornata.

Il caldo di Mandalika

Sul podio Marquez è apparso stremato: è rimasto seduto sul gradino mentre cercava di riprendersi, imitato dai colleghi. Ai microfoni di DAZN lo spagnolo non ha nascosto il fastidio: "Sì, è disumano stare lì dopo una Sprint, con la tuta addosso, il podio... Sì, molto bello per la foto, ma per la prestazione di domani no, quindi ho saltato la golf car e sono andato a cambiarmi e a rinfrescarmi, insomma, è quello che c'è".
Quando in studio gli hanno fatto notare scherzando che i sabati continuano a non piacergli, la risposta è stata secca: "No, è che siamo sportivi d'élite e per rendere al massimo, si cerca la migliore prestazione, e per un pilota o un atleta è lo stesso. Quindi ognuno guarda ai propri interessi".

Anche la Hero Walk diventa obbligatoria

La linea di Marquez è coerente con la volontà di mettere il campionato davanti agli obblighi promozionali, come dimostrerebbe anche la "controfigura" inviata alla gara di kart in Giappone. E per domenica è arrivata un'altra richiesta: "Dieci minuti obbligatori alla Hero Walk. La comunicazione è arrivata oggi". Poi la chiosa, rassegnata: "E' sempre qualcosina in più, sapete? Ma le cose stanno così e dobbiamo farlo".
MotoGP Indonesia: Ducati festeggia il successo nella Sprint

Un calendario sempre più pesante

Il problema va oltre il singolo podio. Con 22 Sprint aggiunte ai 22 Gran Premi, le gare e le partenze sono raddoppiate, così come le occasioni di contatto.
E nella MotoGP dell'era Liberty Media dal 2027 arriveranno due qualifiche distinte, una per la Sprint e una per il Gran Premio: il warm up sparirà, ma ci sarà un'altra sessione in cui cercare la prestazione al limite. Intanto Marquez guarda alla gara di domenica, con l'obiettivo di perdere meno punti possibile su una pista dove, per sua stessa ammissione, nel secondo settore soffre moltissimo.
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto

Leggi anche

Fernandez infortunato e furioso con Bezzecchi: "Manovra brutta, mi ha buttato fuori"Fernandez infortunato e furioso con Bezzecchi: "Manovra brutta, mi ha buttato fuori"
Bezzecchi e Fernandez che botta! Due Aprilia subito eliminate dalla Sprint MotoGP - VIDEOBezzecchi e Fernandez che botta! Due Aprilia subito eliminate dalla Sprint MotoGP - VIDEO
Marc Marquez

diElisabetta Lubrani

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Marco Bezzecchi pilota Aprilia MotoGP in tuta da gara, occhiali da sole e cappellino
MotoGP

Bezzecchi non ci sta, la risposta alle accuse di Fernandez: "Non corro per buttarlo fuori"

Raul Fernandez pilota Trackhouse MotoGP nel box in Indonesia
MotoGP

Fernandez infortunato e furioso con Bezzecchi: "Manovra brutta, mi ha buttato fuori"

Alex Marquez
MotoGP

Alex Marquez svela il segreto di Marc: "È un camaleonte"

Altre notizie

Max

Formula 1 Singapore: Max Verstappen si è riacceso, ecco la 50° pole

Formula 1
KC2A1235_result

Bis di Alessandro Delbianco: Campione CIV Superbike 2026

In Pista
Supersport Estoril: Albert Arenas campione del Mondo!

Supersport Estoril: Albert Arenas fate largo, il secondo Mondiale è in ghiaccio

In Pista
Verstappen

Formula 1 Singapore: Verstappen vince la Sprint davanti alle due Ferrari

Formula 1
Marco Bezzecchi pilota Aprilia MotoGP in tuta da gara, occhiali da sole e cappellino

Bezzecchi non ci sta, la risposta alle accuse di Fernandez: "Non corro per buttarlo fuori"

MotoGP

Articoli popolari

Superbike Estoril: Nicolò Bulega svetta in FP1

SBK Estoril, Prove 1: Incredibile Bulega ma il ragazzino scatta in avanti

Superbike
Superbike: Danilo Petrucci quale 2027

SBK Danilo Petrucci al bivio 2027: "Male che vada ho tre ristoranti"

Superbike
MotoGP Indonesia: l'incidente in partenza

"E' sempre colpa di Marquez": quando la TV prende fischi per fiaschi

Paolo Gozzi Blog
Fabio Quartararo dopo la caduta nelle Prove MotoGP in Indonesia

GP Indonesia, Quartararo rischia e lancia l'allarme: "Devono fare qualcosa!"

MotoGP
fernandez-motogp-indonesia

MotoGP Indonesia Practice: Aprilia ruggisce, cadute e scintille, Bagnaia torna in Q2!

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading