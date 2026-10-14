L'innovativo Lightfoot, lo scooter del futuro? Ecco perché fa parlare di sé

La start up californiana Otherlab ha lanciato Lightfoot, uno scooter molto particolare, innovativo e sostenibile: vi raccontiamo perché.

Lightfoot, un particolarissimo scooter sviluppato dalla start up Otherlab di San Francisco, California, e costruito a Taiwan. Se n'era parlato per la prima volta nel 2024, con i primi annunci e dettagli tecnici, ma non sono mancati dubbi a causa dei ritardi nelle consegne, previste inizialmente per gennaio 2025 e di fatto iniziate solamente in questo mese, con annunci e cartelle stampa pubblicate sul sito ufficiale. Per il momento si tratta di Launch Edition, una serie limitata composta da 100 esemplari e limitata al territorio statunitense, con l'obiettivo però in futuro di estendersi anche a livello globale. Vediamo intanto di cosa si tratta. Innovazione, creatività e sostenibilità camminano sempre di pari passo con risultati anche molto curiosi. Quello di cui vi parliamo è, un particolarissimo scooter sviluppato dalla start up Otherlab di San Francisco, California, e costruito a Taiwan. Se n'era parlato per la prima volta nel 2024, con i primi annunci e dettagli tecnici, ma non sono mancati dubbi a causa dei ritardi nelle consegne, previste inizialmente per gennaio 2025 e di fatto iniziate solamente in questo mese, con annunci e cartelle stampa pubblicate sul sito ufficiale. Per il momento si tratta di Launch Edition, una serie limitata composta da 100 esemplari e limitata al territorio statunitense, con l'obiettivo però in futuro di estendersi anche a livello globale. Vediamo intanto di cosa si tratta.

Caratteristiche tecniche

Uno scooter innovativo che permette di compiere brevi tragitti quotidiani a costo zero, ospitando fino a due persone. L'immagine rende già l'idea della sua particolarità, con una carrozzeria a guscio, rivestita ai lati da due pannelli solari da 120 W, fonte di ricarica dello scooter sia che il mezzo sia fermo sia che venga lasciato parcheggiato al sole. In condizioni ideali, con questa tecnologia si possono percorrere fino a circa 29 km di autonomia al giorno, circa 5 km di autonomia per ogni ora di esposizione. La potenza solare di Lightfoot è comunque integrata a quella di due motori elettrici brushless da 750 W e una batteria da 48 V e 1,1 kWh per un'autonomia fino a 60 km. Quest'ultima richiede poi circa 4 ore per la sua ricarica completa tramite presa domestica col suo caricatore da 600 W.

Parliamo di un mezzo progettato per rendersi utile per andare anche a fare la spesa o trasportare carichi: spostando un pannello laterale infatti si scopre un vano di carico impermeabile della capienza di 45 litri, capace di contenere fino a 20 kg di spesa o altro. Lo scooter pesa in totale circa 62 kg, ha telaio in alluminio, pneumatici da 10 pollici, sospensioni anteriori e posteriori, display touchscreen da 2,8 pollici. La sua velocità massima è di circa 32 km/h, un dettaglio che negli USA gli permette di circolare su strade urbane e piste ciclabili senza targa o patente (invece in Europa e in Italia rientrerebbe nella classe dei ciclomotori) Come detto, al momento per questioni di logistica è commercializzato solo negli Stati Uniti al corso di 4995 dollari (circa 4500 euro), chissà se in un futuro non troppo lontano arriverà anche da noi!