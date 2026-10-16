MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Adelaide in rivolta contro il progetto MotoGP: lavori sospesi e opposizioni sempre più forti

MotoGP
di Diana Tamantini
motogp-adelaide-aereo
Seguici su Google News
MotoGP ad Adelaide, la rivolta non si ferma: il Comune denuncia danni ambientali e costi per la comunità. Le ultime novità.
La MotoGP andrà davvero ad Adelaide? La domanda è d'obbligo, visto che le opposizioni al progetto (nell'immagine avete una ricostruzione virtuale del circuito) si stanno moltiplicando ed ora ci si mette anche il Consiglio Comunale della città con una durissima lettera di ben 12 pagine inviata al Governo Federale. Una mossa che segue di circa un mese l'ingiunzione urgente presentata al Tribunale Federale dell'Australia da Joshua Hogan, inizialmente uomo del mistero che s'è poi rivelato uno sviluppatore di videogiochi indipendente appassionato di motorsport. Il campione Casey Stoner poi non ha mai smesso di far sentire la sua forte opposizione all'addio di Phillip Island. Insomma, la novità sta facendo storcere il naso...

Focus sulla sicurezza dei piloti 

Riprendiamo da Joshua Hogan, il "cittadino misterioso" che aveva presentato l'ingiunzione di cui vi abbiamo parlato. Le fonti locali, come ABC News e InDaily South Australia, stanno chiaramente tenendo ben accesi i riflettori sulla vicenda. Il ricorso di Hogan chiede chiaramente di vietare al governo dello Stato, a Liberty Media (proprietaria della MotoGP) e alla FIM di avviare qualsiasi lavoro, includendo quindi il programma di abbattimento di 400 alberi già annunciato. Ma non si tratta solo di ambiente, c'è soprattutto la sicurezza dei piloti: si sostiene infatti che correre in un circuito cittadino moderno sia un gravissimo rischio per la loro incolumità. A questo aggiunge anche la mancata consultazione con le comunità indigene per quanto riguarda il progetto. La prima udienza s'è tenuta il 9 ottobre, i lavori sono sospesi e verso fine mese dovranno essere presentate le memorie scritte delle parti per decidere i prossimi passi. Come detto, non è l'unica novità di questi giorni.

L'attacco del Consiglio Comunale di Adelaide 

Come riportano sempre le stesse fonti, nella lettera di 12 pagine inviata al Governo Federale, direttamente al Ministro Federale dell'Ambiente, si evidenziano infatti otto gravi carenze nel progetto, a partire dalla descrizione ufficiale del progetto non è veritiera ma minimizza in maniera importante la reale portata dei lavori e il loro impatto sul territorio. Guardando all'ambiente, la relazione sulle specie di flora e fauna presenti nei prati cittadini è indicata come inaccurata e incompleta, anche perché realizzata in un solo giorno durante l'inverno (ricordiamo, per noi corrisponde al periodo estivo), e in più la rimozione pianificata di 377 alberi all'interno degli storici Adelaide Park Lands distruggerebbe la biodiversità locale. C'è poi l'evidente alterazione della "fisionomia", dell'identità della città, per non parlare dei danni alle casse comunali, nello specifico la perdita di circa 180.000 dollari di guadagno derivati dai parcheggi, e la cancellazione di progetti infrastrutturali già pianificati per fare spazio alla MotoGP, del costo di 1,78 milioni di dollari e di cui il Comune chiede già un eventuale rimborso al governo statale.
Il Gran Premio dell'Australia ad Adelaide per il momento è confermato nel 2027, ma l'opposizione è forte e potrebbero non mancare colpi di scena.

Leggi anche

Adelaide nel caos, proteste contro il nuovo GP MotoGP: il motivo è incredibileAdelaide nel caos, proteste contro il nuovo GP MotoGP: il motivo è incredibile
Rivoluzione MotoGP, è ufficiale: via Phillip Island, GP d’Australia ad Adelaide dal 2027Rivoluzione MotoGP, è ufficiale: via Phillip Island, GP d’Australia ad Adelaide dal 2027
-> Seguiteci anche su Instagram: @Corsedimoto
Liberty Media

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Franco Morbidelli
MotoGP

Morbidelli saluta la MotoGP: un solo obiettivo dopo anni difficili

Jack Miller
MotoGP

Miller contro Marc Marquez: "Nessuno è così speciale"

MotoGP: Pecco Bagnaia e la questione aperta Qatar
MotoGP

Bagnaia e la sicurezza in Qatar: la prudenza dei piloti e l'incertezza della situazione

Altre notizie

Macau GP: Davey Todd vincitore 2025

Macau GP 2026 senza il favorito, un italiano può sognare nella sfida folle fra i grattacieli

In Pista
Novità: Kawasaki KLE500 SE Smartride 2027 mette al bando la frizione

Anche Kawasaki cancella la frizione: la KLE500 SE Smartride 2027 parte e si ferma senza leva

Novità
Superbike: Nicolò Bulega festa andalusa

SBK Jerez: Prove 1 Bulega ultimo scampolo di gloria con la mente rivolta al futuro

Superbike
Franco Morbidelli

Morbidelli saluta la MotoGP: un solo obiettivo dopo anni difficili

MotoGP
Alvaro Bautista pilota del Barni Racing Team Superbike

Alvaro Bautista, amore e odio verso la Superbike: "Mi sento discriminato"

Superbike

Articoli popolari

MotoGP: Luigi Dall'Igna difende la svolta regolamentare

MotoGP 850 vanno veloci come 1000? Dall'Igna non ha dubbi: "Passo che dobbiamo fare"

MotoGP
Superbike: Danilo Petrucci porte chiuse

SBK Danilo Petrucci porte chiuse in Go Eleven, ora resta una sola opzione

Superbike
Marc Marquez

Alex Marquez avverte Ducati: bisogna aiutare Marc

MotoGP
MotoGP: Jorge Martin leader Mondiale

Rivola chiede scusa a Martin dopo il poker Aprilia: "Un grave errore sulla pressione"

MotoGP
Oliver Bayliss espone le coppe sul podio del British Supersport

Oli Bayliss sulle orme di papà Troy: il piano per arrivare nel Mondiale Superbike

Superbike
Privacy and cookie settings

Loading