Nuova tappa per i futuri talenti MotoGP: il MotoJunior sbarca a Brno

Il Campionato FIM MotoJunior correrà per la prima volta nella Repubblica Ceca nel 2027, ampliando ulteriormente la portata della serie.

I futuri talenti della MotoGP saranno chiamati ad esibirsi ancora di più al di fuori dei confini della penisola iberica. Negli ultimi due anni ci sono stati Magny-Cours e Misano, nel 2027 ecco una grande novità, Brno in Repubblica Ceca. I protagonisti del FIM MotoJunior, divisi tra Campionato del Mondo Moto3 Junior, Campionato Europeo Moto2, Momoven Moto4 European Cup e Campionato Europeo Stock, faranno tappa nello storico Automotodrom Brno, che quindi diventa ufficialmente uno dei sette round del calendario del prossimo anno. Sicuramente aiuta a livello di entusiasmo anche il ricordo molto vicino del podio ottenuto proprio dal pilota di casa Filip Salač (poi protagonista di una storica vittoria a Silverstone ), l'attuale riferimento del motociclismo ceco nel Motomondiale, senza dimenticare i predecessori Karel Abraham, Lukáš Pešek, Jakub Kornfeil.

Dopo Francia e Italia, anche la Repubblica Ceca

Questa tappa a Brno rappresenta una novità in linea con le intenzioni del MotoJunior e dell'ex Dorna di toccare quanti più paesi possibili con le due ruote, portando avanti talenti di ogni nazionalità. Una strada verso la MotoGP, visto che appunto il Motomondiale prende sempre da lì le giovani promesse (si parla di oltre il 90% dei ragazzi nelle tre categorie iridate), da un ex campionato nazionale diventato ormai una serie di portata globale. La Repubblica Ceca diventa così il quinto paese rappresentato nel calendario di MotoJunior, oltre a Spagna, Francia, Italia e Portogallo, toccando così un nuovo mercato. Una tendenza comunque iniziata quando la serie era ancora il FIM CEV Repsol: nel 2013 ecco l'arrivo della pista francese di Le Mans, un caso extra-iberico allora eccezionale che col tempo è diventato una costante in calendario. Date e circuiti verranno resi noti più avanti, probabilmente dopo la fine di questa stagione 2026, che finirà con questo fine settimana a Misano.