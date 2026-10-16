Ducati dominante in Andalusia, il più rapido di tutti è stato ancora Bulegas: cadute per Dixon e Bautista, senza conseguenze per i due piloti.

Nicolò Bulega termina da leader assoluto il venerdì di prove libere Superbike a Jerez. Il campione del mondo 2026 ha siglato il miglior tempo sia nelle FP1 sia nelle FP2. Da sottolineare che nel pomeriggio le condizioni della pista non sono migliorate e di conseguenza non tutti hanno siglato tempi migliori rispetto al mattino. Lo stesso Bulega non è stato più veloce nella seconda sessione: 1'38"155 contro 1'38"309.

Bandiera rossa provocata da Dixon

A poco più di 30 minuti dalla fine del turno è stata esposta una bandiera rossa a causa di una caduta di Jake Dixon in curva 9. La Honda CBR1000RR-R Fireblade SP del pilota britannico è volata contro l'air fence ed è stato necessario stoppare l'azione in pista per sistemare quel punto della pista. Fortunatamente, non c'è stata alcuna conseguenza fisica per l'ex Moto2. Tanto lavoro nel box HRC per riparare la moto, però Dixon non è riuscito a tornare in azione.

Ducati sempre superiore alla concorrenza

Alle spalle di Bulega c'è il Sam Lowes con la Panigale V4 R del team Elf Marc VDS. Il pilota britannico ha fatto un ottimo time attack nel finale, chiudendo a 150 millesimi dal campione del team Aruba.it Ducati. Nelle prime sei posizioni ci sono solamente piloti ducatisti: Iker Lecuona è terzo, seguito dal rookie Alberto Surra (Motocorsa), da Lorenzo Baldassarri (Go Eleven) e Yari Montella (Barni Spark).

Ci sono sette Panigale V4 R in top 10, l'altra è quella di Alvaro Bautista, nono e caduto in curva 9 nel finale di FP2. La prima non Ducati è la BMW M 1000 RR di Miguel Oliveira, che precede la Bimota KB998 di Axel Bassani, che nel pomeriggio è stato più veloce del compagno di squadra Alex Lowes, decimo.

Disastro Yamaha: si salva solo Vierge

Davvero brutto vedere una Yamaha così in difficoltà a Jerez. Nelle FP2 e nella classifica combinata il migliore è Xavi Vierge, undicesimo nel pomeriggio e decimo nella graduatoria assoluta di questo venerdì SBK in Spagna. Nelle ultime quattro posizioni di oggi si trovano Remy Gardner, Twan Smits, Andrea Locatelli, Stefano Manzi e Mattia Rato. Fa impressione vedere lì soprattutto Loka, che oggi compie 30 anni e che sperava in una giornata differente.

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