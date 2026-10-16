MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Alvaro Bautista, amore e odio verso la Superbike: "Mi sento discriminato"

Superbike
di Matteo Bellan
Alvaro Bautista pilota del Barni Racing Team Superbike
Superbike, Alvaro Bautista verso il ritiro? Il 2027 è incerto
Seguici su Google News
Il due volte campione mondiale SBK potrebbe essere vicino a chiudere la sua carriera nelle corse motociclistiche: per il 2027 non ha ancora una sistemazione.
Il 2026 di Alvaro Bautista non è stato quello che lui e il Barni Racing Team avevano immaginavo quando avevano firmato il contratto. La nuova Ducati Panigale V4 R è una moto che valorizza meglio i piloti fisicamente più grandi di lui, quindi dover correre con una zavorra di 6-7 chilogrammi ha peggiorato la sua situazione rispetto a quando guidava il vecchio modello.
La squadra di Marco Barnabò si è impegnata tantissimo e ha investito non pochi soldi per cercare di metterlo a suo agio il più possibile, però non era possibile compiere miracoli. Il due volte iridato Superbike è decimo in classifica con 137 punti, +1 rispetto a Miguel Oliveira (BMW). L'ultimo round del calendario 2026 a Jerez potrebbe essere anche l'ultimo della sua carriera.

Superbike, Bautista senza sella per il 2027

Il Barni Racing Team ha già annunciato che nel 2027 il posto di Bautista verrà preso da Xavi Vierge, oggi pilota Yamaha. Il 41enne di Talavera de la Reina ha ribadito più volte di sentirsi ancora veloce e competitivo, però non ha una sistemazione per il prossimo anno. La griglia Superbike è pressoché completa, appare improbabile rivederlo in azione nel campionato delle derivate di serie nel 2027.
Intervistato dai canali ufficiali WorldSBK, Alvaro ha spiegato di non avere novità riguardanti il prossimo anno: "Sono nella stessa situazione di Estoril. Al momento, di sicuro ho solo questo weekend. Dopo mi prenderò un po' di tempo per vedere quali opzioni ho per il futuro, se ci sarà qualcosa che mi motiverà a continuare a correre. Mi sento bene fisicamente e mentalmente per essere un pilota. Mi sento ancora veloce e performante. Se riesco ad avere un buon feeling con la moto, posso essere competitivo e lottare per le migliori posizioni. Vedremo".
Bautista ha colto l'occasione per ribadire che non si sta sentendo perfettamente a suo agio a causa della famosa regola sul peso minimo che lo costringe a correre con una zavorra sulla sua Ducati: "La situazione in questo campionato non è facile per piloti come me, piccoli. Devo prendere una pausa e pensare se sia positivo continuare in questo campionato oppure no, perché mi sento discriminato. Per me non è facile spingere contro un muro".

Grazie SBK, ma...

Bautista nel WorldSBK ha potuto rilanciare la sua carriera dopo gli anni trascorsi in MotoGP, però le ultime stagioni sono state complicate a causa di una regola che lo ha penalizzato tantissimo: "La Superbike mi ha dato una seconda occasione di dimostrare il mio potenziale dopo l'esperienza in MotoGP. Ho vinto tante gare e due titoli. Questo campionato mi ha dato tanto, però al tempo stesso mi ha restituito un sapore amaro, perché mi sono sentito un po' discriminato per il mio fisico. Capisco le regole, so che hanno cercato di bilanciare i valori dei costruttori. L'idea era bella, ma non mi è piaciuto il fatto di penalizzare un pilota, è scorretto. È stato superato un limite. Amo e odio questo campionato".
Alvaro aveva provato a muoversi direttamente per far cancellare quella norma, aveva anche fatto firmare una petizione ai colleghi. Non è servito a nulla e non sono previsti cambiamenti del regolamento che possano andargli incontro nel 2027. Se dovesse trovare il modo di correre ancora nella categoria, continuerebbe a farlo alle stesse condizioni attuali. In attesa di capire se finirà per ritirarsi (a novembre compirà 42 anni), il suo obiettivo a Jerez è quello di essere competitivo come a Estoril, così da regalarsi un finale dignitoso in questo Mondiale Superbike 2026.

Leggi anche

"Fa male", Alvaro Bautista si sfoga: a Jerez l'ultimo valzer in SBK?"Fa male", Alvaro Bautista si sfoga: a Jerez l'ultimo valzer in SBK?
Oli Bayliss sulle orme di papà Troy: il piano per arrivare nel Mondiale SuperbikeOli Bayliss sulle orme di papà Troy: il piano per arrivare nel Mondiale Superbike
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto
Alvaro Bautista

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Superbike: Nicolò Bulega festa andalusa
Superbike

SBK Jerez: Prove 1 Bulega ultimo scampolo di gloria con la mente rivolta al futuro

Superbike: Danilo Petrucci porte chiuse
Superbike

SBK Danilo Petrucci porte chiuse in Go Eleven, ora resta una sola opzione

Nicolò Bulega e Iker Lecuona festeggiano col team Aruba Ducati Superbike
Superbike

SBK, a Jerez atto finale del 2026: Lecuona rovinerà l'addio di Bulega? Gli orari tv del weekend

Altre notizie

Macau GP: Davey Todd vincitore 2025

Macau GP 2026 senza il favorito, un italiano può sognare nella sfida folle fra i grattacieli

In Pista
Novità: Kawasaki KLE500 SE Smartride 2027 mette al bando la frizione

Anche Kawasaki cancella la frizione: la KLE500 SE Smartride 2027 parte e si ferma senza leva

Novità
motogp-adelaide-aereo

Adelaide in rivolta contro il progetto MotoGP: lavori sospesi e opposizioni sempre più forti

MotoGP
Superbike: Nicolò Bulega festa andalusa

SBK Jerez: Prove 1 Bulega ultimo scampolo di gloria con la mente rivolta al futuro

Superbike
Franco Morbidelli

Morbidelli saluta la MotoGP: un solo obiettivo dopo anni difficili

MotoGP

Articoli popolari

MotoGP: Luigi Dall'Igna difende la svolta regolamentare

MotoGP 850 vanno veloci come 1000? Dall'Igna non ha dubbi: "Passo che dobbiamo fare"

MotoGP
Superbike: Danilo Petrucci porte chiuse

SBK Danilo Petrucci porte chiuse in Go Eleven, ora resta una sola opzione

Superbike
Marc Marquez

Alex Marquez avverte Ducati: bisogna aiutare Marc

MotoGP
MotoGP: Jorge Martin leader Mondiale

Rivola chiede scusa a Martin dopo il poker Aprilia: "Un grave errore sulla pressione"

MotoGP
Oliver Bayliss espone le coppe sul podio del British Supersport

Oli Bayliss sulle orme di papà Troy: il piano per arrivare nel Mondiale Superbike

Superbike
Privacy and cookie settings

Loading