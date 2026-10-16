Morbidelli saluta la MotoGP: un solo obiettivo dopo anni difficili

Franco Morbidelli attende di aprire un nuovo capitolo professionale nel WorldSBK. Dopo nove anni nella classe MotoGP, è tempo di un primo bilancio in vista dell'addio al Motomondiale. Tra momenti difficili e giorni di gloria, l'allievo della VR46 Academy traccia una linea di demarcazione fra passato, presente e futuro.

I momenti difficili di Morbidelli

Il pilota italo-brasiliano passerà al Campionato Mondiale Superbike al termine di questa stagione. Fino a qualche anno fa avvertiva un certo timore a dover lasciare la MotoGP. Oggi può gestire la situazione in maniera più serena. Nel 2018 aveva già provato paura che la sua carriera in classe regina potesse finire anzitempo. "Quando i risultati non arrivano, ti spaventi, soprattutto al primo anno", spiega Morbidelli, ripensando alla sua stagione da rookie.

Da campione del mondo in carica della Moto2, le aspettative erano alte al momento del salto in MotoGP con la Honda. Ma i rivali erano di ben altro livello. "Ero giovane, avevo solo 23 anni, e le prestazioni che speravo di ottenere non si sono concretizzate", ha ricordato Franky. Ma i momenti difficili non sono certo finiti dopo il debutto.

"Direi che il 2022 è stata la mia stagione più complicata. Ma forse lo è anche questa", ha affermato l'italiano. Il suo miglior risultato finora nel 2026 è stato un ottavo posto nella gara d'esordio in Thailandia all'inizio di marzo. Cosa è cambiato dal 2018 ad oggi? "Quando avevo 23 anni, era tutto un gioco."

Prossima avventura in SBK

In Moto2 ho avuto questa possibilità per metà della mia carriera e in MotoGP per due anni. Ho avuto due anni per lottare per la vittoria". È ormai ufficiale: Morbidelli correrà nel Mondiale Superbike dal 2027.Ha firmato un contratto con il team ufficiale Ducati e prenderà il posto di Nicolò Bulega, che passa alla MotoGP con il team VR46. Al suo fianco, in MotoGP, ci sarà Iker Lecuona, anche lui ex pilota MotoGP. L'allievo di Valentino Rossi non vede questo trasferimento come un semplice inizio di una nuova avventura. Il suo obiettivo è tornare a competere regolarmente per la vittoria. "".

Obiettivo vittoria

Gli altri anni, tuttavia, sono stati più difficili, soprattutto le due stagioni con il team ufficiale Yamaha e l'anno scorso. "Anche se ho ottenuto un podio e diversi piazzamenti tra i primi cinque con la Yamaha, non erano i risultati che mi aspettavo da me stesso", ha concluso Morbidelli. "Negli anni passati sono riuscito a lottare per un piazzamento tra i primi 5, e tutti sappiamo che ho un mio stile personale. Cercherò di integrarlo apportando qualche modifica... Sto cercando di migliorare e darò il massimo".