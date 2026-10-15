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Alex Marquez avverte Ducati: bisogna aiutare Marc

MotoGP
di Luigi Ciamburro
Marc Marquez
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Marc Marquez ha concluso il Gran Premio d'Indonesia in sesta posizione. Con un distacco di 10,7 secondi dal vincitore Marco Bezzecchi, il campione in carica della MotoGP non è riuscito a lottare per la vittoria contro le Aprilia. Fortunatamente il pilota Ducati ha centrato il primo posto nella Sprint, riuscendo a limitare i danni e a restare a -2 punti dal leader di classifica Jorge Martin.

Mandalika ultimo ostacolo per Ducati?

Le Desmosedici hanno faticato non poco a Mandalika. Le RS-GP erano chiaramente favorite sin dalla vigilia. La carcassa posteriore e la gomma rinforzata hanno dato dei grattacapi alle moto di Borgo Panigale. Fortunatamente per Ducati, questa combinazione gomma-carcassa non ci sarà mai più, come sottolineato da Alex Marquez. "Non siamo riusciti a tenere il ritmo e poi la gomma posteriore si è consumata molto. Dobbiamo essere pazienti, non avremo più questa carcassa fino a... mai più. Le abbiamo già detto addio per sempre", riferendosi al fatto che dal 2027 ci sarà un cambio di fornitore pneumatici.
Marc Marquez potrebbe aver bisogno dell'aiuto di Alex Marquez nella corsa al titolo MotoGP '26. Il pilota del team Gresini ha analizzato lucidamente la situazione dopo il GP dell'Indonesia. "Marc si è difeso bene su una pista che gli ha creato problemi". Né una vittoria, né una sconfitta per il nove volte campione del mondo, che continua a tenere nel mirino lo scettro iridato. Nonostante il talento del #93, Alex Marquez si aspetta una lotta aperta per il titolo. Le Aprilia potrebbero avere qualche vantaggio in Australia, Qatar e Portimao. "Marc dovrà destreggiarsi con grande abilità in quelle gare".
Alex Marquez

Aspettando gli ordini di scuderia

Il dominio dell'Aprilia in Indonesia ha dimostrato quanto possa essere difficile per la Ducati tenere il passo su certi circuiti. Alex Marquez è consapevole che Marc potrebbe alla fine aver bisogno dell'aiuto dei suoi colleghi di marca. A Noale ci stanno già pensando: "In Aprilia vogliono il titolo e stanno già parlando con tutti i piloti", ha sottolineato Alex. "Credo che arriverà il momento anche per la Ducati di fare lo stesso. Tuttavia, è ancora un po' presto".
Durante la gara a Mandalika, il pneumatico posteriore ha subito un notevole calo di prestazioni. Di conseguenza, Alex Marquez non è riuscito a mantenere il suo ritmo e ha dovuto concentrarsi sul completamento della gara. Lo spagnolo ha infine concluso al settimo posto. "È stato un weekend in cui contava sopravvivere. Non potevamo fare molto di più. Abbiamo avuto delle difficoltà, abbiamo visto le Aprilia occupare le prime quattro posizioni e da quel momento in poi non abbiamo potuto fare altro. Abbiamo finito la gara".

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Marc Marquez

diLuigi Ciamburro

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