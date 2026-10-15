Uno dei giovani talenti di punta del British Superbike Championship, Rory Skinner, ha lasciato intendere che potrebbe tornare in Ducati nel 2027 e ha ribadito la sua ambizione di correre nel World SBK. Il venticinquenne scozzese detiene ancora il record di più giovane campione britannico Supersport di sempre e ha già gareggiato sia in Moto2 sia in Moto3.

In occasione di un evento presso la concessionaria Ducati Hyside Maldon, nota anche come Ducati Chelmsford, Skinner ha ripercorso la sua carriera fino a oggi, parlando anche delle sue ambizioni e dei suoi progetti per il futuro.

Dopo aver iniziato nel programma FAB Racing, raccontato nel documentario di CorseDiMotoTV «Little Racers» , il giovane scozzese è riuscito a farsi strada fino a diventare uno dei piloti più amati del BSB.

Attualmente in gara con il team TAS Racing sulla Yamaha Cheshire Mouldings, Skinner ha lasciato intendere, con una battuta, che potrebbe tornare a correre con un costruttore del suo passato. Quando gli è stato chiesto se potesse svelare i suoi piani per la prossima stagione, il numero 11 ha risposto scherzosamente:



«Beh, in fondo mi trovo in una concessionaria Ducati.»

La battuta è arrivata dopo un’analisi dettagliata delle sue esperienze con Kawasaki, BMW e Ducati, durante la quale ha illustrato le diverse caratteristiche di ciascuna moto, definendo la sua attuale parentesi con Yamaha un «rapporto di amore e odio».

Skinner ha conquistato la sua prima vittoria nel BSB in sella a una Ducati, quando nel 2025 il team TAS era legato alla casa italiana. In quella stagione ha lottato per il terzo posto in classifica e ha collezionato in tutto otto podi.

Ha inoltre dichiarato che il suo obiettivo a lungo termine è gareggiare nel WSBK e che, pur non disdegnando una carriera nel BSB, la sua ambizione resta quella di competere a livello internazionale.