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Supersport Jerez: Arenas firma una Superpole da campione, sorpresa Navarro

In Pista
di Matteo Bellan
Albert Arenas guida la Yamaha R9 Supersport sulla pista di Jerez
Superpole Supersport, round Jerez: Albert Arenas svetta con un tempo record
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Il neo campione SSP fa il nuovo record e scatterà davanti a tutti in Andalusia: in casa Triumph brilla il sostituto di Bayliss, deludente Debise.
Albert Arenas conquista la pole position nella Superpole Supersport a Jerez. Il campione del mondo 2026 ha timbrato un tempo record in 1'42"084. Nonostante il titolo vinto nello scorso round a Estoril, ha ancora tanta fame e vuole chiudere con altri buoni risultati il suo primo fantastico anno nella categoria.
Il più vicino alla Yamaha R9 del team AS BLU CRU è la Triumph Street Triple 765 RS di Jorge Navarro, chiamato in Spagna dal team PTR Triumph per sostituire Oli Bayliss, impegnato a Brands Hatch nell'ultimo round del campionato British Supersport. 351 millesimi incassati dal 30enne spagnolo, protagonista anche di una caduta oggi pomeriggio. Prima fila completata dalla Yamaha di Can Oncu.

SSP, Masia unfit in Spagna

Il weekend di Jaume Masia è già finito. Giovedì il pilota del team Orelac VerdNatura aveva ricevuto il via libera per correre, ma il nuovo controllo medico effettuato dopo delle Prove Libere difficili concluse con il ventiduesimo tempo ha stabilito che non è idoneo per proseguire il round a Jerez. Il futuro pilota Kawasaki si è infortunato in Gara 2 a Estoril: frattura parziale del secondo metatarso del piede sinistro. Purtroppo, Masia non può giocarsi il terzo posto nel Mondiale Supersport: ora è quarto in classifica generale con 229 punti, a -5 da Oncu.

Bene Kawasaki, Casadei migliore Ducati, delude ZXMOTO

Prima fila Arenas-Navarro-Oncu, in seconda troviamo le due Kawasaki ZX-6R 636 guidate da Dominique Aegerter e Jeremy Alcoba e la Ducati Panigale V2 di un ottimo Mattia Casadei. Altri due italiani ducatisti, Matteo Ferrari e Alessandro Zaccone, partiranno in terza fila assieme alla Triumph di Tom Booth Amos. Solo dodicesimo Valentine Debise con la sua ZXMOTO 820RR. Il pilota francese, secondo nel Mondiale SSP, non ha avuto una giornata all'altezza delle aspettative: anche nelle Prove Libere non aveva brillato (diciottesimo tempo).

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Supersport

diMatteo Bellan

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