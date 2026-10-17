Scott Redding sei matto! Con una rimonta formidabile tiene aperto il British Superbike

Che spettacolo il British Superbike! Davanti a tribune piene di gente Scott Redding sprofonda in coda al gruppo ma con una clamorosa rimonta risale il gruppo e vincendo di forza gara 1 rimanda la festa annunciata di Kyle Ryde. Adesso le due sfide finali diventano decisive.

L'antipasto della finalissima BSB è stata un thrilling che ha riservato emozioni a non finire. Kyle Ryde partiva da +53 punti di vantaggio sull'ex MotoGP ma con la formula Showdown, che in questo evento assegna punteggio rafforzato (35 punti per la vittoria, cioè ancora 105 in palio) non è partito con il titolo già in tasca. Scott Redding avrebbe dovuto vincere a tutti i costi, ma si è complicato la vita con un avvio tragico, che lo ha sprofondato nella pancia del gruppo su un tracciato come Brands Hatch che è molto veloce ma ha pochi punti per fare sorpassi sicuri.

Una rimonta da leggenda

Mentre Scott si faceva largo a suon di sorpassi, Ryde erà la davanti, "scortato" dalla Honda ufficiale di Ryan Vickers e dalla Bimota dello spericolato Max Cook. Il terzetto ha preso il largo e per sette lunghissimi giri, sui venti programmati, Kyle Ryde è stato virtualmente campione del BSB per la terza volta. Redding però non era domato: prima di metà gara era già settimo, cioè match point annullato, ma quasi tre secondi lontano dalla vetta. In quell'istante la fortuna gli ha dato una mano, perchè è cominciato a piovigginare, molto sottilmente. La direzione gara ha esposto la bandiera di pista scivolosa, e quelli davanti hanno rallentato, permettendo a Redding di riportarsi sotto, seguito dagli altri. Ad un certo punto Kyle Ryde si è trovato in mezzo ad un gruppone di sette piloti, con Scott più agitato che mai.

La classe non è acqua

Quando il fondo della pista ha cominciato a diventare sempre più infido, Redding ha mollato la compagnia, inseguito dall'avversario diretto determinato a limitare al massimo i danni. A quel punto la pioggia è aumentata e la sfida è stata interrotta con bandiera rossa. Bastava già così per apparecchiare un piatto domenicale coi fiocchi. Con questo successo Redding risale a -48 punti, su 70 disponibili. Ryde resta ampiamente favorito, ma tutto può succedere. Il campionato è tornato in bilico proprio perchè nel precedente round di Donington la sua Ducati si è fermata per un problema elettronico.

Una festa meravigliosa

Le due gare finali partiranno alle 14 (gara sprint, 12 giri) e alle 17 (20 giri). Per vederle in diretta streaming è necessario abbonarsi ad Eurosport-Discovery, dove sono disponibili con il solo commento in inglese. Brands Hatch, aldilà dell'adrenalina per quanto accade in pista, è una festa straordinaria di pubblico e passione. Prima del via di gara 1 gli organizzatori hanno portato in pista vecchie glorie del BSB, sia campioni che le moto che hanno guidato. Da pelle d'oca.