Il pilota campano e la squadra bergamasca hanno raggiunto un risultato storico nella prima manche Superbike in Spagna. Anche Alvaro ha motivo per gioire.

Superbike, team Barni: beffa Petrucci, ci pensa Montella

Nella passata stagione la medaglia di bronzo era sfuggita per un soffio alla squadra bergamasca, beffata a causa di un infortunio capitato a Danilo Petrucci proprio quando il pilota ternano sembrava essersi messo nella condizione di conquistarla. Fu una grande delusione, però nel 2026 c'è stato il riscatto del team Barni, che per la prima volta nella sua storia piazza un pilota al terzo posto della classifica finale del campionato mondiale Superbike.

A Montella è bastato un quinto posto nella prima manche a Jerez per essere sicuro di indossare la medaglia di bronzo. Il suo unico rivale rimasto era Alex Lowes (Bimota), che non è andato oltre l'ottava posizione al traguardo. Anche se avrebbe preferito salire sul podio per la quindicesima volta nel 2026, l'avellinese non può che essere felice del risultato storico ottenuto. Da ricordare anche che nessuno prima di lui aveva regalato quattordici podi stagionali al team Barni.

SBK, a Jerez il ruggito del leone Bautista

Magari nel pre-campionato tanti si aspettavano che sarebbe stato Alvaro Bautista il pilota di punta della squadra, ma il due volte iridato SBK ha faticato tanto a causa dei problemi generati dalla presenza di una zavorra sulla sua Ducati Panigale V4 R e non ha potuto esprimere il suo vero potenziale. Anche se Barnabò non gli ha rinnovato il contratto, preferendogli Xavi Vierge per il 2027, lo spagnolo vuole concludere in bellezza la stagione 2026.

Dopo una Superpole conclusa con il nono tempo, Bautista ha compiuto una bella rimonta che lo ha portato a chiudere Gara 1 in quarta posizione, proprio davanti a Montella. Il suo 2027 è ancora un punto interrogativo, ma prestazioni come quella di oggi dimostrano che ha ancora tanta voglia di correre e che non è affatto "bollito" come qualcuno pensa. A Estoril aveva buttato via un possibile podio in Gara 2, a Jerez si è presentato con il desiderio di concludere al meglio il 2026. Con un podio sarebbe il massimo, però sarà difficile.