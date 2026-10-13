Michelin favoriva Valentino Rossi? Nuovo scandalo in arrivo sulla MotoGP

Valentino Rossi è di nuovo sotto i riflettori della MotoGP, a causa di gravi rivelazioni che riaccendono un vecchio dibattito di inizio millennio. Edu Villodre, collaboratore di Sete Gibernau, ha parlato del trattamento di favore concesso al campione italiano dal produttore di pneumatici Michelin. Le sue dichiarazioni confermano le accuse già mosse dall'ex pilota e manager Ruben Xaus riguardo a questi pneumatici, prodotti e spediti appositamente per il Dottore...

Il j'accuse di Villodre

Sete Gibernau è andato molto vicino a rovinare la festa a Valentino Rossi più di una volta. Nei primi anni 2000, il pilota spagnolo era uno dei pochi in grado di sfidare l'italiano per le vittorie, arrivando secondo nelle stagioni 2003 e 2004. Ma, mentre si davano battaglia in pista, nei box succedevano cose che non sempre erano visibili da casa.

Edu Villodre, che ha lavorato con Gibernau in quel periodo, ha raccontato nel podcast 'Duralavita' alcune situazioni che l'hanno portato a sospettare che Michelin non offrisse ai due piloti le stesse opzioni di mescole. La presunta storia è interessante perché, in MotoGP, la scelta di una gomma piuttosto che un'altra può cambiare le sorti di una gara, soprattutto all'epoca, quando Michelin e Bridgestone si davano battaglia in pista. I piloti testavano diverse opzioni il venerdì e il sabato, ne confrontavano le sensazioni e cercavano di trovare la gomma più adatta per la gara.

Michelin favoriva Valentino?

Ma c'era un problema: gli pneumatici utilizzati durante i test erano in numero molto limitato e, se li avessero esauriti, non ce ne sarebbero stati altri. O almeno così diceva Michelin. "Ci furono delle controversie interne; pochissime persone lo sapevano. C'erano ancora molti pneumatici da testare", ricorda Villodre.

Ci ​​siamo ritrovati in gare in cui la domenica Sete diceva "beh, voglio la gomma B" e wow, non ce n'erano più, perché l'aveva già usata il sabato e non ce n'erano altre. Quindi prendeva una soluzione alternativa". Il problema è sorto quando Sete Gibernau ha trovato una gomma che gli piaceva e ha voluto usarla in gara. Racconta che in più di un'occasione si sono accorti che non c'erano più gomme disponibili perché erano state consumate durante le sessioni precedenti. Hanno dovuto trovare un'alternativa e sperare che avesse prestazioni altrettanto buone. "".

Fin qui, potrebbe sembrare una semplice questione di pianificazione. Se una gomma si consumava il sabato, non la si poteva usare la domenica. Ciò che ha cominciato a infastidire Villodre è stato scoprire che Valentino Rossi aveva montato proprio quella gomma che, secondo quanto gli era stato detto, non era più disponibile.

Sete Gibernau

Uno scarico notturno...

Gibernau spesso chiedeva quali pneumatici avesse usato l'avversario di Tavullia. E alcune risposte lo lasciavano completamente perplesso. "Che pneumatici ha usato Valentino? E ci rispondevano 'la B'. Ma non avevate detto che non ce n'erano più?", ha raccontato Villodre. La spiegazione che ricevettero, a quanto ricorda, fu che Rossi aveva tenuto un'unità di scorta perché non l'aveva utilizzata durante le sessioni di prove libere del sabato. In questo modo, l'italiano avrebbe potuto averla a disposizione la domenica, mentre Gibernau non aveva più questa possibilità.

Ma c'è un altro dettaglio curioso nel suo racconto. Villodre afferma di aver visto un piccolo camion che trasportava pneumatici da Clermont-Ferrand, dove la Michelin aveva la sua fabbrica, all'interno del paddock MotoGP. "Il sabato sera vedevamo un piccolo camioncino – l'ho visto, quindi parlo per esperienza diretta che trasportava pneumatici dalla fabbrica Michelin per la domenica. Pneumatici nuovi, non dico che li producessero il sabato sera, no, erano già stati prodotti; ne avevano quantità maggiori in fabbrica. Quindi, se avevano bisogno di un certo numero di pneumatici per la domenica, li portavano alla squadra che avevano scelto...".