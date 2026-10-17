MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

SBK Jerez: Bulega un'altra Superpole da fenomeno, il Cannibale è implacabile

Superbike
di Paolo Gozzi
Superbike Jerez: Nicolò Bulega firma la 20° pole position
Seguici su Google News
Mancava solo l'ultimo sigillo: Nicolò Bulega ha fatto la Superpole anche a Jerez completando un percorso incredibile: undici pole in dodici round. L'eccezione è stata Cremona, nel week end della festa anticipata. Una sopremazia sul giro secco emersa in tutte le piste, in tutte le condizioni. Bulega raggiunge quota venti qualifiche dominate nella sua breve carriera Superbike, appena tre anni ma sempre con la Ducati. Impressonante.

Accarezzando il record 

"Non riesco a rilasciare i freni" ha dettpo Nicolò ai suoi tecnici al termine del primo assalto. Era già davanti, a soli tre decimi dal primato, ma non era contento della moto. Al secondo tentativo è sceso fino a 1'36"643, a soli quattordici millesimi dal primato che aveva stabilito un anno fa. Il parallelo fra le due qualifiche è assai diverso: nel 2025 qui Bulega aveva l'adrenalina a mille, visto che Toprak Razgatlioglu era ancora alla portata e serviva fare il pieno di punti per coltivare ancora speranze iridate. Stavolta Nicolò è arrivato in Andalusia coi fregi dorati del neo campione del Mondo, traguardo festeggiato a Cremona orami due round orsono.

Pronostico scontato 

Sul giro secco Bulega ha scavato un solco profondissimo: Sam Lowes, con la Ducati Marc VDS, è stato l'unico dei piloti normali a scendere sotto il muro 1'37". Neanche Iker Lecuona, con l'altra Ducati ufficiale, c'è riuscito, giusto per parlare dei tre della prima fila. Tre decimi qui dentro sono un'eternità, quindi prevedere un week end da one-man-show è scontatissimo. Chissà se c'è qualche pazzo, in giro per il mondo, che scometterà contro Bulega. A Jerez Bulega in Superbike ha corso sei gare, vincendone cinque, con tre pole a corredo. Non basta? Nel 2024 ha dominato pure la Supersport: pole e doppietta.
Iker Lecuona

Si salva solo la Bimota

Ci sono otto Ducati nelle prime nove posizioni dello schieramento: unica intrusa la Bimota di Alex Lowes, che nel giro secco ha incassato otto decimi netti. "Stiamo andando meglio di un anno fa" afferma malinconicamente il gemello britannico. Con l'adozione del forcellone bibraccio la Ducati ha compiuto un salto in avanti così spettacolare da aver colto in contropiede tutte le altre. Yamaha e Honda hanno beccato oltre un secondo e mezzo di ritardo, peggio ancora Kawasaki e BMW. Non c'è niente di nuovo rispetto a tutti i round 2026, semmai è l'entità del divario che qui pare più ampio del solito.

Prima sfida alle 15:30 

Qui a Jerez anche il precedente parla a favore di Nicolò Bulega, che un anno fa fece il pieno battendo tre volte Toprak Razgatlioglu. In Superpole Race, dopo una toccata ai danni del turco, il ducatista riuscà a spuntarla nonostante un lop lap penalty! Il primo Bulega show è fissato alle 15:30, giri da percorrere 21.
Superbike Jerez: classifica Superpole
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto

Leggi anche

SBK, Lecuona come Bulega? La risposta su un eventuale ritorno in MotoGPSBK, Lecuona come Bulega? La risposta su un eventuale ritorno in MotoGP
SBK BMW, i conti non tornano: il 2027 sarà la stagione del tutto-o-nienteSBK BMW, i conti non tornano: il 2027 sarà la stagione del tutto-o-niente
Nicolò Bulega

diPaolo Gozzi

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Superbike: Andrea Locatelli con la Yamaha grande malata
Superbike

SBK Prove 3 Ducati ammazza record, Yamaha grande malata spera che il futuro cambi

Iker Lecuona seduto con la tuta da corsa addosso nel box Aruba Ducati Superbike
Superbike

SBK, Lecuona come Bulega? La risposta su un eventuale ritorno in MotoGP

Superbike: Il 2026 è fallimentare per BMW
Paolo Gozzi Blog

SBK BMW, i conti non tornano: il 2027 sarà la stagione del tutto-o-niente

Altre notizie

Novità; Benda brevetta un motore turbocompresso

Benda brevetta un motore a V col compressore integrato nel basamento: la soluzione che sfida lo schema Kawasaki H2

Novità
Pedro Acosta

Pedro Acosta smentisce KTM: il vero motivo della firma con Ducati

MotoGP
Superbike: Andrea Locatelli con la Yamaha grande malata

SBK Prove 3 Ducati ammazza record, Yamaha grande malata spera che il futuro cambi

Superbike
Iker Lecuona seduto con la tuta da corsa addosso nel box Aruba Ducati Superbike

SBK, Lecuona come Bulega? La risposta su un eventuale ritorno in MotoGP

Superbike
Superbike: Il 2026 è fallimentare per BMW

SBK BMW, i conti non tornano: il 2027 sarà la stagione del tutto-o-niente

Paolo Gozzi Blog

Articoli popolari

Superbike: Danilo Petrucci porte chiuse

SBK Danilo Petrucci porte chiuse in Go Eleven, ora resta una sola opzione

Superbike
MotoGP: Luigi Dall'Igna difende la svolta regolamentare

MotoGP 850 vanno veloci come 1000? Dall'Igna non ha dubbi: "Passo che dobbiamo fare"

MotoGP
MotoGP: Jorge Martin leader Mondiale

Rivola chiede scusa a Martin dopo il poker Aprilia: "Un grave errore sulla pressione"

MotoGP
Jack Miller

Miller contro Marc Marquez: "Nessuno è così speciale"

MotoGP
Novità: la Kove presenta la Supersport low cost

La Supersport che costa come uno scooter: Kove 650RR, la quattro cilindri da 124 CV

Novità
Privacy and cookie settings

Loading