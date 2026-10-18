Max Verstappen contro Valentino Rossi, il duello non c'è: com'è finita a Portimao

In Portogallo c'era grande attesa di vedere all'opera due campionissimi del motorsport: purtroppo, il duello non c'è mai stato davvero e solo il fenomeno della F1 può un po' sorridere alla fine della gara endurance.

Valentino Rossi contro Max Verstappen, questo era il tema principale alla vigilia dell'ultimo round del calendario 2026 del GT World Challenge Europe. Tantissimi tifosi non vedevano l'ora di assistere alla 3 Ore di Portimao anche per vedere come sarebbe andato il confronto tra l'ex pilota MotoGP e il tuttora pilota F1. 13 titoli mondiali mettendo insieme le due bacheche. Sfortunatamente, il duello tra loro non si è mai concretizzato in pista.

GT World Challenge, 3 Ore Portimao: Verstappen rimonta, Rossi ritirato

Già dalle Qualifiche si era capito che difficilmente avremmo visto un po' di battaglia tra i due nomi più attesi dell'evento del GTWCE in Portogallo. Infatti, Max Verstappen e i compagni Ben Barnicoat e Chris Lulham (Mercedes-AMG Team Verstappen Racing) hanno guadagnato la tredicesima posizione sulla griglia di partenza all'Autodromo Internacional do Algarve. Invece, Valentino Rossi, Max Hesse e Neil Verhagen (Team WRT) sono scattati dalla cinquantanovesima con la BMW M4 GT3 EVO numero 46 a causa di un piccolo errore (track limit) compiuto proprio dall'italiano nella Q2. La cancellazione del suo tempo ha costretto l'equipaggio a scattare molto indietro e condannarsi a una gara di rimonta.

Rimonta che stava abbastanza riuscendo nella 3 Ore di Portimao: Rossi nel primo stint si era portato in P36, dopo aver dovuto anche fare una sosta anticipata a causa di un problema tecnico alla BMW; il secondo stint di Verhagen è iniziato dalla P40 e il pilota è stato bravo a recuperare altre posizioni prima di consegnare la macchina a Hesse per il terzo stint. Purtroppo, al giro 75 mentre si trovava quindicesimo, il pilota tedesco è stato protagonista di un testacoda che ha portato al ritiro (e all'uscita della seconda Safety Car). Nella classifica finale, comunque risulta una P50, ovviamente molto deludente rispetto a quelle che erano le aspettative di Valentino e del resto del team.

Max Verstappen, super rimonta a Portimao

È andata meglio a Verstappen, entrato in azione nel terzo stint con la Mercedes-AMG GT3 EVO numero 3. Nel momento in cui è entrato in pista si trovava in ventiquattresima posizione, anche perché c'è stata una drive-through penalty per Lulham a causa di un contatto con la Mercedes numero 48 di Luca Stolz. Il quattro volte campione del mondo F1 ha effettuato una grande rimonta che lo ha portato fino alla P9. Anche se si era presentato in Portogallo con l'obiettivo di vincere, ha comunque dato prova del suo talento e della sua velocità al debutto nel GT World Challenge Europe.

Il trionfo nella 3 Ore di Portimao è andato a Ralf Aron, Maximilian Götz, Fabian Schiller del Mercedes-AMG Team GetSpeed. Porsche ha occupato il secondo e il terzo gradino del podio, con il team Lionspeed GP (Ricardo Feller, Thomas Preining, Bastian Buus) che ha avuto la meglio su Boutsen VDS (Morris Schuring, Dorian Boccolacci, Alessio Picariello).