Valentino Rossi e Max Verstappen divideranno per la prima volta la stessa griglia di partenza. Succederà a Portimão, nel round finale del GT World Challenge Europe in programma dal 16 al 18 ottobre, e il nove volte campione del mondo non nasconde l'entusiasmo, ma nemmeno il rispetto per un avversario che si annuncia velocissimo.

Ai microfoni di Sky Sport, il Dottore ha usato parole chiare: "Sarà fantastico. Voglio dire, sarà un grosso problema perché sarà sicuramente incredibilmente veloce, ma sarà fantastico". In realtà è un confronto impari: Valentino Rossi è stata una leggenda della moto, ma in auto è un gentleman driver; Max Verstappen ha vinto quattro Mondiali di F1 e quando la Red Bull fa la differenza.

Rossi: "Non avrei mai immaginato"

Per Rossi, che prosegue la sua carriera a quattro ruote nel GT3 con il team WRT al volante di una BMW M4 GT3 EVO, il confronto con il quattro volte campione del mondo di Formula 1 è qualcosa che non aveva messo in conto: "Devo dire che non avrei mai immaginato di correre contro Max Verstappen".

Più che un duello, il pesarese lo vive come un'occasione per imparare osservando: "Quindi è bellissimo, sarà bello per tutti averlo lì, e spero di avere la possibilità di seguirlo e vedere come guida".

Il debutto di Verstappen

Per Max Verstappen sarà l'esordio assoluto nel GT World Challenge Europe. Il 28enne olandese guiderà una Mercedes-AMG GT3 di Verstappen Racing insieme a Chris Lulham e Ben Barnicoat tornando su una GT3 per la prima volta dalla 24 Ore del Nürburgring.

Un impegno che arriva in un calendario già fittissimo: con la trasferta portoghese, incastrata tra due triple-header di Formula 1, il pilota Red Bull correrà per sette weekend consecutivi. E ci arriva in gran forma, reduce da due vittorie dominanti nelle ultime due gare del Mondiale.

"Spero di non vederlo in gara"

Anche Verstappen, nei giorni scorsi, aveva commentato la prospettiva di incrociare Rossi, con una battuta che dice molto delle sue ambizioni: "Sì, spero di vederlo. È un tipo davvero in gamba, quindi spero di riuscire a fare due chiacchiere con lui. Voglio dire, è bello, ma non spero di vederlo in gara, di solito è un buon segno".

Il ragionamento è semplice: "In realtà spero di non vedere nessuno, di essere semplicemente davanti e fare un buon lavoro. Ma non si sa mai. La griglia è super competitiva, quindi non vedo l'ora di affrontare la sfida".

L'olandese guarda a Portimão con lo spirito di chi si diverte: "È molto diverso dalla Formula 1, ma lo adoro. Ho già avuto un primo assaggio quest'anno al Nordschleife, e Portimão è una pista molto bella da guidare. Quindi me la godrò e, ovviamente, come squadra cercheremo di fare il meglio possibile per ottenere un buon risultato". Da venerdì il verdetto passerà alla pista.

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