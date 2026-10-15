Jorge Martin ha fatto preoccupare i tifosi a pochi giorni dalla ripartenza della MotoGP. Il leader del Mondiale ha pubblicato sui social una foto che lo ritraeva attaccato a una flebo, accompagnata da un commento laconico: c'erano dei problemi.

Il pilota Aprilia, 28 anni, non è rientrato in Europa dopo il GP d'Indonesia. lo spagnolo ha scelto di restare in Asia insieme alla fidanzata Maria per non sottoporsi due volte al jet lag prima del lungo viaggio verso l'Australia. Un periodo che stava dividendo tra riposo e allenamenti.

L'infezione e la visita del medico

La spiegazione è arrivata poco dopo. Martin ha contratto un'infezione gastrointestinale, come confermato dai responsabili Aprilia. Per questo mercoledì sera un medico ha raggiunto il pilota nel suo appartamento privato e gli ha somministrato un'infusione di vitamine.

Nulla che lasci pensare a conseguenze sul prossimo appuntamento, ma il tempismo non è dei migliori. Martin è uno che si concede poche pause: si allena anche nei giorni liberi, tra uscite in bici da corsa e sedute in palestra.

Verso il trittico Australia, Malesia, Qatar

Dopo Mandalika il Motomondiale sta vivendo una breve pausa. Alcuni protagonisti sono tornati subito in Europa, altri hanno preferito sfruttare il weekend libero rimanendo in Asia. Poi si riparte con tre gare consecutive: Australia, Malesia e Qatar, un finale di stagione che può decidere il titolo. Poi a fine novembre il campionato rientrerà in Europa, per una nuova doppietta in terra iberica: Portimao e gran finale a Valencia. Ricordiamo che il tracciato spagnolo ospiterà anche il primo antipasto della MotoGP dell'era 850 con gomme Pirelli, due giorni dopo la fine della stagione. Jorge Martin lascerà l'Aprilia per sedersi in sella alla Yamaha, prendendo il posto di Fabio Quartarar o diretto in Honda HCR.

Il campione del mondo 2024 conosce bene questo tipo di sfida. Due anni fa, nel duello con Pecco Bagnaia, aveva costruito proprio nelle trasferte oltreoceano le basi del suo trionfo. Ora l'obiettivo è smaltire l'infezione e presentarsi in Australia al massimo della forma.