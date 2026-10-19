MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Marc Marquez... c'è da preoccuparsi? Il motivo delle flessioni in pista

MotoGP
di Luigi Ciamburro
Marc Marquez
Seguici su Google News
Cinque gare alla fine del Mondiale MotoGP, Marc Marquez insegue Jorge Martin a -2 punti in classifica. Il pilota #93 della Ducati punta al decimo titolo iridato in carriera e ha tutte le carte in regola per riconfermarsi campione. Nonostante qualche problema fisico e la concorrenza dell'Aprilia, il fenomeno di Cervera pare non abbia rivali in grado di mettergli il bastone tra le ruote.

Flessioni in pista

I riflettori sono puntati tutti su Marc Marquez, campione in carica della MotoGP, ampiamente favorito secondo i pronostici. Nonostante i problemi al braccio e alla spalla destri, il fuoriclasse spagnolo sembra poter fare ancora la differenza con il suo talento. Negli ultimi due Gran Premi, le telecamere l'hanno ripreso mentre eseguiva delle flessioni, accompagnati da salti, stretching e una breve corsa. Esercizi che hanno scatenato ogni tipo di ipotesi e commento.
Ne dà una spiegazione il pilota del team Lenovo Ducati. "Perché? Perché continuo a lavorare. Sto cercando di adattarmi e di capire cosa il mio corpo ha bisogno per dare il meglio di sé fin dall'inizio. Guardando i risultati, sembra che tutto vada bene, ma continuo a lavorare e provare cose diverse", ha dichiarato ai microfoni del canale ufficiale della MotoGP.
Marc Marquez

Le decisioni personali

Dietro le vittorie di Marquez non c'è solo la stoffa di un fuoriclasse e il lavoro degli ingegneri di Borgo Panigale. Ma anche la collaborazione di una squadra di amici e medici che lo seguono step by step durante tutte le giornate, dentro e fuori la pista. "Ho uno staff molto valido intorno a me e mi danno molti consigli. Ma, alla fine, dopo molti anni di sofferenza, chi capisce meglio il mio corpo sono io. Cerco di sentire ciò di cui ho bisogno in ogni momento - ha sottolineato il nove volte campione del mondo - e cerco di farlo".

Leggi anche

Marquez vs Martin, mappa delle piste: la volata finale promette scintilleMarquez vs Martin, mappa delle piste: la volata finale promette scintille
Mercato piloti, ecco l'ultimo colpo: HRC cerca l'uscita d'emergenzaMercato piloti, ecco l'ultimo colpo: HRC cerca l'uscita d'emergenza
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto
Marc Marquez

diLuigi Ciamburro

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

MotoGP: Fermin Aldeguer salta il GP Australia
MotoGP

MotoGP, Aldeguer ko anche in Australia: Gresini richiama Lecuona, il vice di Bulega

Marc Marquez e Jorge Martin
MotoGP

Marquez vs Martin, mappa delle piste: la volata finale promette scintille

MotoGP
MotoGP

Mercato piloti, ecco l'ultimo colpo: HRC cerca l'uscita d'emergenza

Altre notizie

CFMoto: la ipersportiva Superbike avrà anche il turbo?

CFmoto V4 SR-RR, nei brevetti cinesi compare anche l'ipotesi del turbo

Novità
MotoGP: Fermin Aldeguer salta il GP Australia

MotoGP, Aldeguer ko anche in Australia: Gresini richiama Lecuona, il vice di Bulega

MotoGP
Lorenzo Fellon Winner Stock 2026

La promessa mantenuta a papà Laurent: Lorenzo Fellon campione dopo un lungo calvario

Storie di Moto
Loris Baz con il team MGM Racing Superbike

Ducati perde un team nel Mondiale Superbike: MGM annuncia l'addio

Superbike
Marc Marquez e Jorge Martin

Marquez vs Martin, mappa delle piste: la volata finale promette scintille

MotoGP

Articoli popolari

Danilo Petrucci si asciuga le lacrime sul podio SBK a Jerez

Addio BMW e Mondiale Superbike: Danilo Petrucci in lacrime a Jerez

Superbike
Superbike: Nicolò Bulega ad un soffio da Marc Marquez

Bulega pronto per prossima sfida: a Jerez con la Superbike a 40 millesimi dalla MotoGP

Superbike
Samantha Liu racing director di CFMoto

CFMoto apre un centro corse in Italia e si avvicina alla MotoGP: intanto sbanca la SportBike nel BSB

MotoGP
BSB Brand Hatch: Redding vince gara 1

Scott Redding sei matto! Con una rimonta formidabile tiene aperto il British Superbike

Superbike
Valentino Rossi e Max Verstappen a Portimao per la 3 Ore del GT World Challenge Europe

Max Verstappen contro Valentino Rossi, il duello non c'è: com'è finita a Portimao

In Pista
Privacy and cookie settings

Loading