La promessa mantenuta a papà Laurent: Lorenzo Fellon campione dopo un lungo calvario

Lorenzo Fellon campione europeo Stock nel FIM MotoJunior: la storia di una rinascita dopo anni difficili.

Tra i nomi dei campioni MotoJunior ieri a Misano c'è un nome che chi segue il Motomondiale si ricorderà: Lorenzo Fellon. Il pilota francese è ripartito da qui, quest'anno nell'Europeo Stock con la Yamaha di SF Racing, chiudendo la stagione con un titolo che ha un grande significato. Sono stati anni duri per lui, tra tanti guai fisici e la perdita di papà Laurent, ex pilota e manager/scopritore di talenti molto conosciuto.... Fino a quest'anno, con l'acuto che gli serviva per ripartire davvero.

Il grave lutto e l'inizio dell'odissea

Lorenzo Fellon ha debuttato nel Mondiale Moto3 nel 2021 con SIC58 Squadra Corse. È un anno d'esordio non semplice, ma dalla stagione successiva cominciano i problemi. Nel 2022, sempre con la stessa squadra, si verificano le prime importanti lussazioni, ma a fine anno arriva anche il grave lutto familiare: papà Laurent Fellon, 61 anni, scompare il 5 dicembre 2022 dopo una lunga battaglia contro il cancro. Figura di spicco del motociclismo internazionale, ex pilota, si era poi dedicato alla scoperta dei talenti come Johann Zarco, che ha guidato fino ai suoi due titoli Moto2. Il numero 5 utilizzato da Lorenzo fin da piccolo non è casuale, ma un omaggio all'amico e riferimento.

Un problema già difficile da gestire, a cui si aggiunge a inizio 2023 l'aggravamento della situazione della sua spalla: passato a CIP - Green Power, Fellon accusa difficoltà fin dai test, infine deve alzare bandiera bianca nel giro di riscaldamento del primo GP stagionale per la spalla uscita da sola dalla sua sede. Il giovane francese deve sottoporsi ad un primo intervento per porvi rimedio e salta quasi metà stagione, rientrerà solo a Silverstone.

Lorenzo Fellon, Stock MotoJunior, Misano. Foto: Dani Guazzetti

I problemi continuano

Rimasto fuori dal Mondiale, cerca il rilancio con il team SF Racing nella Moto2 del JuniorGP nel 2024, ma la spalla continua a tormentarlo: nonostante la riabilitazione, i problemi continuano e durante la stagione Fellon si ferma di nuovo. Ad ottobre finisce di nuovo sotto i ferri, stavolta a Roma, per un intervento ben più invasivo e complesso : per sistemare l'articolazione instabile i chirurghi, i dottori Claudio Ascani e Daniele Passaretti, hanno prelevato un innesto osseo dal bacino per inserirlo nella spalla.

Finita qui? Purtroppo no: nel 2025 Lorenzo Fellon, ripartito nello stesso campionato sempre con SF Racing, incappa in un infortunio in allenamento a metà stagione e dev'essere nuovamente operato alla martoriata spalla destra pochi mesi dopo il complesso intervento citato. Un altro passo indietro e la ripartenza di nuovo da zero, una tegola durissima da digerire ancora per un giovane già messo alla prova fisicamente negli ultimi anni.

Il vero rilancio

D'accordo con SF Racing, date le difficoltà incontrate con la più pesante KALEX a causa di una spalla ancora in ricostruzione, si decide di passare alla categoria Stock dello stesso campionato. Lorenzo Fellon quest'anno è ripartito da qui: comincia con un podio nel primo round stagionale, ma saranno le due vittorie a Magny-Cours e Valencia i punti determinanti per il suo 2026. Centra un altro secondo posto ad Aragon, infine a Misano gli basta gestire e, con un 5° posto, dà il via alla festa.

È la fine di un incubo, la chiusura di un cerchio, la ritrovata fiducia in se stesso: a caldo il pilota francese non lesina complimenti all'avversario e ammette la scelta di pensare solo al campionato, senza forzare per il risultato in gara. "Grazie a tutte le persone che hanno creduto in me in questi anni così duri, per me è una rinascita" ha sottolineato. Ci immaginiamo un sorriso da parte di papà Laurent, a cui aveva promesso di continuare a correre e vincere per lui: il risultato di ieri è una prima promessa realizzata.