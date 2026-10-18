Gran finale MotoJunior 2026: Pritelli super a Misano, incoronati tutti i campioni

La stagione del FIM MotoJunior s'è conclusa a Misano, con un unico guizzo italiano: com'è finita ed i campioni 2026.

Il round finale di Misano incorona tutti i campioni MotoJunior 2026. Tolto Milan Pawelec già vincente in Moto2, è stata la volta della consacrazione di Alvaro Lucas in Moto4, di Carlos Cano in Moto3 e di Lorenzo Fellon nella Stock, che si uniscono a Milan Pawelec, già campione Moto2 nell'evento precedente e vincitore anche della gara unica di questo appuntamento conclusivo. Solo due gli italiani in evidenza: Lorenzo Pritelli, vincitore della gara Moto4 e vice-campione di categoria, e Francesco Mongiardo, 2° nella gara unica della Moto2. Ecco com'è andata.

Gli ultimi titoli del 2026: Moto3 e Moto4

Nelle classi minori è un trionfo tutto Aspar. Iniziamo dalla Moto3, in base all'ordine delle categorie viste in pista. A Carlos Cano (numero 71) basta Gara 1 ed un 4° posto per dare il via alla festa, è lui il campione nell'anno di debutto nella categoria. Per quanto riguarda la pista, vittoria di Fernando Bujosa su Yaroslav Karpushin e sul poleman Kiandra Ramadhipa. Stessi piloti che salgono sul podio anche in Gara 2, vince ancora Bujosa, con la differenza che Ramadhipa chiude 2° ad appena sei millesimi dal vincitore, terza piazza per Karpushin. Nella generale, Giulio Pugliese chiude al 3° posto, vittoria di Carlos Cano col secondo posto di Yaroslav Karpushin.

In Moto4, acuto con ampio margine di uno strepitoso Lorenzo Pritelli nell'unica gara del fine settimana, ma il 6° posto di Alvaro Lucas (numero 46) è sufficiente allo spagnolo per assicurarsi il titolo di categoria proprio davanti all'italiano (arrivato con un -22 a Misano). Arriva anche il primo podio per il britannico Ethan Sparks, 2° al traguardo, mentre al 3° posto c'è Victor Cubeles, domenica molto sfortunata per il poleman Cristian Borelli costretto al ritiro per un problema tecnico. Nella generale Lucas si prende il titolo con appena 6 punti di margine su Pritelli, terzo posto per Cubeles, risalito di due posizioni in campionato proprio oggi.

Il rilancio di Fellon nella Stock

L'ultimo campione che mancava. Lorenzo Fellon arrivava però con un margine di 18 punti sul rivale Yeray Ruiz a quest'ultimo evento stagionale. Tempo un giro ed ecco la bandiera rossa per due incidenti multipli: nessuna conseguenze per i piloti, si riparte in seguito per un'ultima corsa di 10 giri. La vittoria va a Jacobo Hinojosa su Ruiz e Marcos Luneda, ma il 5° posto è sufficiente per Fellon per chiudere i conti in suo favore. L'ex Mondiale Moto3, dopo anni segnati da tanti problemi fisici e da un grave lutto (la scomparsa del papà), è campione europeo Stock.

In Moto2 trionfa il già campione Milan Pawelec su Francesco Mongiardo e Facundo Llambias, appena giù dal podio Alessandro Morosi e Pierfrancesco Venturini, Dennis Foggia 10° e ultimo italiano della gara di oggi. Nella generale, il polacco chiude con 45 punti di margine su Unai Orradre, terza piazza finale per Alessandro Morosi.