Xavi Artigas è il primo campione del mondo della Sportbike. Al catalano del team MTM Kawasaki è bastato l'ottavo posto in Gara 2 a Jerez per chiudere i conti con David Salvador, quarto al traguardo e costretto ad arrendersi dopo una stagione passata quasi sempre al comando.

Un titolo che pesa più di quanto dica la classifica: per il 23enne spagnolo è la rinascita dopo l'uscita dal paddock dei Gran Premi, e la rivincita in una rivalità che dura da anni.

Rimonta completata

Dopo Most Salvador aveva 37 punti di vantaggio sul connazionale. Da Magny-Cours in poi il margine si è assottigliato, fino ai 12 punti con cui i due si sono presentati a Jerez. Il sabato ha ribaltato tutto: Artigas ha vinto Gara 1, il suo quarto successo stagionale, mentre Salvador è caduto dopo un contatto con la Yamaha di Carter Thompson, come avevamo raccontato in Sportbike Jerez: Thompson stende Salvador, Artigas ribalta il Mondiale

Domenica Artigas partiva con 13 punti di margine, dalla settima casella, affiancato al rivale ottavo. Gli undici giri sono stati una partita a scacchi: i due spagnoli sono usciti dal primo giro in testa, poi si sono marcati e ostacolati a vicenda. Ne ha approfittato Thompson, che ha preso il largo e ha conquistato la sua seconda vittoria stagionale davanti ad Antonio Torres e a Pepe Osuna. Salvador ha chiuso quarto, Artigas ottavo: abbastanza per la corona.

La gioia del campione

"Sono felicissimo! Il titolo era il nostro obiettivo stagionale e ce l'abbiamo fatta davvero", ha esultato Artigas. Non è stata una passeggiata: "È stata una gara molto dura. Nel giro di ricognizione e nel secondo giro ci siamo toccati. Devo ringraziare il mio team, che ha lavorato in modo fantastico per tutta la stagione. Ora sono campione del mondo e sono molto contento".

Una rivalità nata nel 2018

Artigas e Salvador si conoscono bene. Già nel 2018 si erano sfidati nell'European Talent Cup: vinse Artigas, Salvador fu terzo. Poi per il catalano sono arrivati gli anni in Moto3, dove si è affermato come solido raccoglitore di punti, e una stagione fallimentare in Moto2 nel 2024 che ha chiuso la sua avventura nei GP.

Artigas ha cambiato strada: da vicecampione del CIV Supersport con Kawasaki ha attirato l'attenzione di Ludo van der Leken, boss del team MTM. Il titolo Sportbike è il punto più alto della sua carriera, almeno per ora.

Un debutto riuscito

La nuova categoria, che a inizio anno ha raccolto il testimone della SuperSport300, archivia una prima stagione convincente. Cinque costruttori su sette hanno vinto almeno una gara (Aprilia, Kawasaki, Suzuki, Triumph e Yamaha), anche se in classifica piloti hanno dettato legge le Kawasaki. Per Artigas, ora, la sfida sarà confermarsi.