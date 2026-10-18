In Spagna è terminata la stagione del WorldSBK, Bulega ha chiuso in modo perfetto prima di andare in MotoGP: ecco la situazione aggiornata nelle classifiche.

A Jerez è andato in scena l'ultimo round del calendario del Mondiale Superbike 2026 e il grande mattatore è stato Nicolò Bulega , dominatore in tutte le gare del weekend. Non poteva esserci una conclusione migliore per il campione del mondo, che saluta la categoria e si trasferirà in MotoGP nel 2027. Ha anche raggiunto quota 52 vittorie, eguagliando una leggenda come Troy Bayliss.

Alvaro Bautista beffato da Sam Lowes: perde l'ultimo podio SBK

Iker Lecuona alle spalle di Bulega sia in Superpole Race sia in Gara 2, come è successo tantissime volte durante il campionato SBK 2026. L'anno prossimo sarà lui l'uomo di punta del team Aruba.it Ducati, che accoglierà Franco Morbidelli nel box. In Gara 1 il pilota spagnolo era stato battuto da Sam Lowes, che nell'ultima manche ha anche tolto il podio ad Alvaro Bautista : sorpasso decisivo all'ultimo giro, una beffa atroce per il due volte campione del mondo Superbike, probabilmente all'ultimo round da pilota della categoria.

L'inglese del team Elf Marc VDS ha avuto la meglio sul gemello Alex (Bimota) nella corsa al quarto posto nella classifica generale. I primi quattro posti sono tutti occupati da piloti che guidano Ducati Panigale V4 R. Ce ne sono sette nella top 10, considerando anche Lorenzo Baldassarri (Go Eleven), Alberto Surra (Motocorsa) e il già citato Bautista (Barni Spark). Non abbiamo citato Yari Montella, che abbiamo già celebrato sabato dopo Gara 1 per essersi assicurato la medaglia di bronzo SBK 2026, un risultato storico per lui e per il team Barni.

Addio Pirelli, addio Petrucci

Da non dimenticare che questo era anche l'ultimo round di Pirelli come fornitore unico di gomme del campionato delle derivate di serie. L'azienda italiana nel 2027 rifornirà la MotoGP, dopo aver già fatto lo stesso con Moto3 e Moto2. Il suo posto verrà preso da Michelin, che invece lascerà la classe regina del Motomondiale.

Weekend di addio pure per Danilo Petrucci, reduce da una stagione deludente con il team ROKiT BMW Motorrad WorldSBK e con un 2027 incerto. Potrebbe tornare a correre nel campionato MotoAmerica Superbike, però non c'è ancora nessun accordo.

Superbike, round Spagna: le classifiche piloti e costruttori aggiornate

CLASSIFICA PILOTI SUPERBIKE

Nicolò Bulega 726 punti Iker Lecuona 563 punti Yari Montella 318 punti Sam Lowes 268 Alex Lowes 259 Lorenzo Baldassarri 236 Axel Bassani 222 Alberto Surra 198 Alvaro Bautista 167 Garrett Gerloff 165 Miguel Oliveira 142 Andrea Locatelli 121 Xavi Vierge 113 Thomas Bridewell 83 Tarran Mackenzie 41 Remy Gardner 63 Danilo Petrucci 61 Stefano Manzi 46 Jake Dixon 41 Michael van der Mark 23 Somkiat Chantra 23 Tetsuta Nagashima 7 Loris Baz 7 Jonathan Rea 6 Bahattin Sofuoglu 4 Mattia Rato 3 Ryan Vickers 1

CLASSIFICA COSTRUTTORI SUPERBIKE