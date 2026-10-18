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Le moto pronte a sfrecciare sul cittadino di Macao con un italiano a caccia del podio

In Pista
di Alessio Piana
Maurizio Bottalico
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Dal 19 al 22 novembre prossimi andrà in scena la 73^ edizione del Gran Premio di Macao, la 58^ con protagoniste le moto. In attesa dell'evento che chiuderà la stagione delle corse su strada, gli organizzatori hanno comunicato l'elenco iscritti con 20 motociclisti al via tra assenze di rilievo ed il tricolore atteso protagonista.

HICKMAN FAVORITISSIMO

In un 2026 non semplicissimo, Peter Hickman si presenterà sull'ex colonia portoghese con i galloni da stra-favorito. Con la M 1000 RR schierata dal proprio Zeeco BMW by 8TEN Racing, 'Hicky' andrà a caccia del quinto successo in carriera, sulla carta non incontrando avversari della sua levatura. In primis il detentore del trofeo nonché compagno di squadra Davey Todd, clamorosamente assente in questa edizione.

L'ASSENZA DI DAVEY TODD

Tutto verte nella regolamentazione vigente del Macau Motorcycle Grand Prix. In quanto gara su invito, gli organizzatori selezionano i piloti in base al loro storico ed alla più stretta attualità. Complice l'infortunio riportato alla 200 miglia di Daytona, Todd quest'anno non ha disputato alcuna gara con una 1000cc (Superbike o Superstock che sia) tra la North West 200 ed il Tourist Trophy, perdendo di fatto l'eleggibilità a correre a Macao. Sebbene sia oggi il riferimento velocistico al Circuito da Guia ed abbia vinto le ultime due edizioni!

L'ITALIA SOGNA CON MAURIZIO BOTTALICO

A prescindere dall'assenza di Davey Todd, per quanto mostrato nel suo sensazionale debutto del 2025, il nostro Maurizio Bottalico si presenterà alla settimana di gara con legittime aspirazioni da podio. Nella passata edizione concluse 6° con un giro veloce (in gara) in 2'28"121, affermandosi come il miglior esordiente, non da meno come il miglior motociclista italiano di sempre all'evento. Quest'anno correrà con una BMW M 1000 RR del team RVS Motorsport di Erno Kostamo, moto testata nelle scorse settimane in Finlandia.

I DEBUTTANTI

A proposito di debuttanti, sfrecceranno per la prima volta lungo le strade cittadine di Macao nomi quali Florian Astner (Penz13 Racing Team BMW), Aaron Spence (Sebden Steel / Spence Engineering Honda), Mark Hewitt (Dent Boy Ltd BMW), Dean McMaster (Air Ni Kawasaki), Kevin Keyes (Daracore Racing Honda) ed il belga Fedrik Matthys (Hoffmann by MRP).

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