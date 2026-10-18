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MotoGP, ultimo saluto a Phillip Island e occhio agli orari! Il programma del GP 2026

MotoGP
di Diana Tamantini
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Ultima danza a Phillip Island e cambio dell'ora nel corso del weekend. Tutti gli orari TV e streaming del GP Australia.
Per l'Europa quella del GP in Australia è sempre l'alzataccia peggiore dell'anno. Dopo il dominio totale Aprilia nello scorso round MotoGP in Indonesia, come sarà l'ultimo saluto a Phillip Island prima di trasferirsi ad Adelaide nel 2027? Certo, opposizioni permettendo... In Moto3 si sono già chiusi i conti con Maximo Quiles campione 2026, mentre in Moto2 Izan Guevara ed il capoclassifica Manuel Gonzalez sono ora separati da appena 5,5 punti con svariati GP ancora da disputare. Sembra la replica della rimonta di Moreira del 2025... In più, ricordatevi che c'è il ritorno all'ora solare nella notte tra sabato e domenica, con le lancette spostate di un'ora indietro. Di seguito tutti gli orari del Gran Premio dell'Australia, diretta integrale su Sky Sport, in streaming su SkyGo e NowTV. Su TV8 prevista la diretta del sabato, quindi qualifiche e Sprint, e la differita di tutte le gare della domenica.

Tutti gli orari Sky Sport

Venerdì 23 ottobre
00:00-00:35 Moto3 Prove Libere 1
00:50-01:30 Moto2 Prove Libere 1
01:45-02:30 MotoGP Prove Libere 1
04:15-04:50 Moto3 Prove
05:05-05:45 Moto2 Prove
06:00-07:00 MotoGP Prove
23:40-00:10 Moto3 Prove Libere 2
Sabato 24 ottobre
00:25-00:55 Moto2 Prove Libere 2
01:10-01:40 MotoGP Prove Libere 2
01:50-02:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)
03:45-04:25 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)
04:40-05:20 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)
06:00 MotoGP Sprint – 13 giri
Domenica 25 ottobre
00:40-00:50 MotoGP Warm Up
02:00 Moto3 Gara – 21 giri
03:15 Moto2 Gara – 23 giri
05:00 MotoGP Gara – 27 giri

Gli orari TV8, da confermare

Sabato 24 ottobre (diretta)
01:50-02:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)
03:45-04:25 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)
04:40-05:20 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)
06:00 MotoGP Sprint – 13 giri
Domenica 25 ottobre (differita)
11:00 Moto3 Gara – 20 giri
12:15 Moto2 Gara – 22 giri
14:00 MotoGP Gara – 27 giri

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