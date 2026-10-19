A Jerez Nicolò Bulega non si è limitato a chiudere la sua stagione Superbike con l'ennesima tripletta. Nella Superpole Race di domenica ha girato su tempi praticamente identici a quelli della MotoGP. Il confronto lascia a bocca aperta.

Nella gara corta di domenica a mezzogiorno il ducatista ha firmato il giro più veloce in 1:37,196. A fine aprile, con condizioni molto simili e una temperatura appena più alta, Alex Marquez aveva segnato il miglior giro nella Sprint della MotoGP in 1:37,156. Tra i due ci sono appena 0,040 secondi.

Una Ducati per tanti, un Bulega solo

Il dato va letto dentro una stagione senza precedenti. In dieci dei dodici weekend del Mondiale Superbike 2026 Bulega ha vinto tutte e tre le gare, salendo 32 volte sul gradino più alto del podio. La Panigale è stata la moto di riferimento, è vero, ma otto dei suoi avversari guidavano lo stesso modello.

I numeri di un campione

Con 52 vittorie Bulega ha raggiunto Troy Bayliss, e nessun altro campione con un solo titolo ha vinto così tanto, anche se l'australiano correva quando si disputavano solo due gare per weekend. In 108 gare ha conquistato 92 podi e 56 giri veloci. Per successi è quinto di sempre, dietro Jonathan Rea (119), Toprak Razgatlioglu (78), Alvaro Bautista (63) e Carl Fogarty (59).

I 32 successi stagionali cancellano il record di Bautista, fermo a 27 dal 2023. Nessuno prima di lui aveva messo in fila 47 podi consecutivi tra una stagione e l'altra, e anche i 36 podi in un anno e i 726 punti iridati sono primati. Davanti a tutto questo, il ducatista ha detto che il valore più alto resta il titolo mondiale, e che eguagliare Bayliss è per lui "molto speciale".

"Non riesco a scegliere un record, significano tutti molto per me, perché dietro ognuno c'è un lavoro straordinario" ha commentato Nicolò Bulega. "Tutto è stato perfetto. Ho corso solo tre anni nel Mondiale Superbike e ora sono il numero 5 nella lista dei vincitori, cosa devo aggiungere? Ho sempre avuto una moto fantastica e una squadra grandiosa, ognuna di queste vittorie con Ducati è speciale per me. Un pilota italiano su una moto italiana: fantastico!"

La pioggia sul finale

Nemmeno qualche goccia di pioggia nel finale di Gara 2 lo ha scomposto, mentre durante la premiazione su quella parte dell'Andalusia è venuto giù il diluvio. Bulega ha raccontato così i suoi ultimi minuti nel Mondiale Superbike: "Quando sei in testa non sai esattamente quanto puoi andare forte. Il secondo ha un vantaggio, perché vede quanto è alto il livello di grip. Pregavo che la gara finisse così, solo dopo la bandiera a scacchi ha diluviato."

La Superbike saluta così il suo dominatore. E quei 40 millesimi da Alex Marquez restano il biglietto da visita più eloquente che Bulega potesse lasciare a Jerez.