Marc Marquez è stato nominato miglior sportivo spagnolo del 2025 dal Consejo Superior de Deportes, che lo ha inserito tra i vincitori dei Premi Nazionali dello Sport. Il riconoscimento premia la stagione del ritorno al titolo, ma arriva in un momento in cui il pilota Ducati è impegnato in un'altra corsa al Mondiale, ancora tutta da decidere.

Accanto al numero 93 è stata premiata anche Iris Tió, vincitrice di quattro medaglie ai Mondiali di nuoto artistico: i due sono stati scelti come migliori sportivi del 2025.

La stagione del riscatto

Nel 2025 Marquez ha dominato con il team ufficiale Ducati: ha vinto 11 Gran Premi e 14 Sprint, chiudendo i conti al GP del Giappone. È stato il suo settimo titolo nella classe regina e il nono iridato complessivo, arrivato sei anni dopo il sesto Mondiale MotoGP del 2019.

In mezzo c'è stato il calvario iniziato al GP di Spagna 2020 a Jerez, dove si fratturò gravemente il braccio destro restando fuori per tutta quella stagione. Tra il 2020 e il 2022 si è sottoposto a quattro operazioni importanti, l'ultima delle quali ha riportato l'omero nella posizione originale con una rotazione di oltre 30 gradi.

Mentre recuperava la forma, la Honda perdeva competitività. Marquez ha chiuso con un anno di anticipo il contratto con HRC per passare al team Gresini Ducati nel 2024, stagione con tre vittorie che gli è valsa la promozione nella squadra ufficiale per il 2025.

Un bis dopo il 2014

Non è la prima volta che il Consejo Superior de Deportes incorona Marc Marquez miglior sportivo spagnolo. Era già successo nel 2014, l'anno del secondo titolo MotoGP conquistato dominando alla sua seconda stagione nella classe regina. Oggi Marquez, 33 anni, è alla pari con Valentino Rossi per numero di Mondiali e può superarlo, salendo al secondo posto all time in MotoGP alle spalle del solo Giacomo Agostini.

La caccia al decimo titolo

Il 2026 racconta però una storia diversa. Dopo l'intervento chirurgico a una spalla che lo tormentava da tempo, Marquez ha rimontato un distacco di 102 punti e ora è a soli due punti da Jorge Martin, leader con l'Aprilia, quando mancano cinque round. Dopo la Sprint dello scorso weekend in Indonesia era anche tornato brevemente in testa con quattro punti di margine.

Nonostante gli infortuni, quest'anno lo spagnolo ha vinto sei Gran Premi, mentre Martin ne conta uno soltanto. Il futuro è già scritto: Marquez ha rinnovato con Ducati per altri due anni e dal 2027 avrà come compagno di box Pedro Acosta. Prima, però, c'è un decimo Mondiale da giocarsi in cinque gare.