Superpao 58: Paola Ramos pole position nel segno del SIC

Paola Ramos conquista la pole position nella finalissima del Mondiale Femminile a Jerez con Marco Simoncelli nel cuore.

A Jerez de la Frontera, atto conclusivo del Women's Circuit Racing World Championship con il titolo iridato 2026 ancora da assegnare, a prendersi la scena nella Tissot Superpole è stata una spagnola. Non stiamo parlando di Maria Herrera, ad un passo dal riconfermarsi "Regina" del WorldWCR per il secondo anno consecutivo. Tantomeno della sua diretta avversaria Beatriz Neila Santos, bensì di Paola Ramos. La diciannovenne originaria di Tarragona si è assicurata la pole position in vista di Gara 1, riaffermando il suo straordinario feeling con l'impianto intitolato ad Angel Nieto.

"SUPERPAO" RAMOS

"Tra le due litiganti, la terza gode". Sembra aver preso corpo il famoso detto popolare nelle qualifiche del Mondiale Femminile a Jerez. Se le principali attenzioni erano incentrate sul confronto (a distanza) tra . Sembra aver preso corpo il famoso detto popolare nelle qualifiche del Mondiale Femminile a Jerez. Se le principali attenzioni erano incentrate sul confronto (a distanza) tra Maria Herrera e Beatriz Neila Santos, separate da 44 punti in campionato con più soltanto 50 in palio nelle due gare in programma questo weekend, Paola Ramos ha preso tutti in contropiede nell'assalto alla pole. La portacolori Klint Racing Team (Forward Racing), con un impressionante 1'50"911, ha abbattuto il record della pista da lei stesso siglato lo scorso anno in 1'51"303, rifilando oltre 6 decimi alle sue due connazionali nonché contendenti al titolo.

SEMPRE AL TOP A JEREZ

Jerez evoca piacevoli ricordi a Paola Ramos, già salita sul gradino più alto del podio a Portimão e Balaton nel corso di questa stagione. Proprio di questi tempi, lo scorso anno, balzò alle cronache al debutto sul palcoscenico internazionale. Presentatasi al via in qualità di wild card con il team YVS Sabadell dopo essersi messa in mostra nella Yamaha R7 Cup spagnola (3^ nel 2025), Paola fu protagonista indiscussa quel weekend. Mettendo a segno una perentoria doppietta, non lasciando nemmeno le briciole alle avversarie. Unica nota stonata: una penalità (comminatale a seguito di un contatto con Beatriz Neila Santos) la fece retrocedere dal primo al quarto posto in Gara 1, senza tuttavia impedirle di trovare una sistemazione a tempo pieno per il WorldWCR 2026.

IL SIC COME IDOLO

Ormai estromessa dai giochi-campionato, Paola Ramos punterà a ripetersi in Gara 1 che scatterà domani alle 13:00, con l'obiettivo di avere la meglio della nostra Roberta Ponziani (oggi 5^), attualmente davanti di 1 punticino nel derby interno valevole per il terzo posto nella generale. Per certi versi, cercherà di emulare le gesta del compianto Marco Simoncelli, suo beniamino d'infanzia e, non da meno, vincitore sempre a Jerez per due anni consecutivi nel Mondiale 125cc nel biennio 2004-2005. Non è un caso che"Superpao 58" abbia deciso di correre con il distintivo numero 58 del "SIC", al quale rese omaggio lo scorso mese di giugno nella tappa di Misano Adriatico, togliendosi la soddisfazione di siglare una pole ad alto contenuto di emozioni sul tracciato che porta il nome proprio del suo idolo.

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