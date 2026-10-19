MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Mercato piloti, ecco l'ultimo colpo: HRC cerca l'uscita d'emergenza

MotoGP
di Luigi Ciamburro
MotoGP
Seguici su Google News
Il mercato piloti della MotoGP è al capolinea, ma manca ancora l'ultimo tassello. In casa Honda resta vacante una sella nel team factory, al fianco di Fabio Quartararo. Il predestinato sembra essere Diogo Moreira e l'annuncio è imminente. David Alonso, invece, vestirà i colori del team LCR di Lucio Cecchinello. I piloti HRC Joan Mir e Luca Marini passeranno rispettivamente al team Gresini Ducati e Tech3 KTM.

HRC premia Moreira

A luglio, Honda ha confermato l'ingaggio di Fabio Quartararo e del rookie David Alonso per completare la sua line-up piloti 2027, oltre ai contratti già in corso con Diogo Moreira e Johann Zarco. Ma mentre l'ex campione Yamaha Quartararo è stato nominato nel team ufficiale HRC e il connazionale Zarco rimarrà alla LCR, la Casa giapponese non ha rivelato dove correranno Alonso e Moreira.
Secondo i rumors provenienti dal paddock della MotoGP, Moreira passerà alla HRC, mentre Alonso alla LCR con una moto ufficiale. Il 22enne brasiliano conquista il team factory grazie ad una stagione da esordiente in costante miglioramento, culminata in un podio nella Sprint a Motegi. Alonso, invece, è quinto in classifica Moto2, sfortunatamente protagonista di un incidente in Indonesia, con il compagno di box Dani Holgado.

Il parere di Crutchlow

Cal Crutchlow, che ha corso al fianco di Moreira sostituendo l'infortunato Zarco all'inizio di questa stagione, ha espresso chiaramente la sua opinione su chi dovrebbe ottenere il posto da pilota ufficiale. "Secondo me, [Moreira] merita di essere lì prima di David Alonso. Ha già un anno di esperienza. Sta regolarmente battendo gli altri piloti Honda, o comunque si avvicina molto a loro, nel suo primo anno da rookie". Del resto il gap fra team factory e satellite si assottiglia sempre di più. "Come stiamo vedendo di recente in MotoGP, ogni team è un team ufficiale".
Luca Marini

Honda cerca l'uscita dal tunnel

Con questa nuova formazione piloti, il colosso asiatico cercherà di riprendersi le zone di vertice nel Mondiale MotoGP. Da anni la Casa dell'Ala dorata soffre in termini di prestazioni e risultati, con una RC-V ancora non all'altezza delle rivali. A Mandalika la Honda ha vissuto un weekend molto difficile. Nessun pilota è riuscito ad accedere alla Q2. Luca Marini si è qualificato al 15° posto. Johann Zarco, Diogo Moreira e Aleix Espargaró, che sostituiva Joan Mir, hanno occupato le ultime tre posizioni in griglia.
Simbolicamente significative le dichiarazioni di Luca Marini al termine del GP d'Indonesia. "Non capisco cosa stia succedendo, ma rispetto all'anno scorso mi sento meno a mio agio sulla moto, la sterzata è peggiore. La ruota anteriore non risponde affatto ai miei comandi e abbiamo pochissima aderenza alla ruota posteriore". Nel frattempo Espargaró ha rinunciato alla gara domenicale per dedicare tutte le energie ai test MotoGP, in vista del nuovo regolamento che entrerà in vigore dal 2027.

Leggi anche

Piloti della MotoGP con più giri al comando: ecco la classificaPiloti della MotoGP con più giri al comando: ecco la classifica
Pedro Acosta smentisce KTM: il vero motivo della firma con DucatiPedro Acosta smentisce KTM: il vero motivo della firma con Ducati
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto
Honda

diLuigi Ciamburro

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

MotoGP: Fermin Aldeguer salta il GP Australia
MotoGP

MotoGP, Aldeguer ko anche in Australia: Gresini richiama Lecuona, il vice di Bulega

Marc Marquez
MotoGP

Marc Marquez... c'è da preoccuparsi? Il motivo delle flessioni in pista

Marc Marquez e Jorge Martin
MotoGP

Marquez vs Martin, mappa delle piste: la volata finale promette scintille

Altre notizie

CFMoto: la ipersportiva Superbike avrà anche il turbo?

CFmoto V4 SR-RR, nei brevetti cinesi compare anche l'ipotesi del turbo

Novità
MotoGP: Fermin Aldeguer salta il GP Australia

MotoGP, Aldeguer ko anche in Australia: Gresini richiama Lecuona, il vice di Bulega

MotoGP
Marc Marquez

Marc Marquez... c'è da preoccuparsi? Il motivo delle flessioni in pista

MotoGP
Lorenzo Fellon Winner Stock 2026

La promessa mantenuta a papà Laurent: Lorenzo Fellon campione dopo un lungo calvario

Storie di Moto
Loris Baz con il team MGM Racing Superbike

Ducati perde un team nel Mondiale Superbike: MGM annuncia l'addio

Superbike

Articoli popolari

Danilo Petrucci si asciuga le lacrime sul podio SBK a Jerez

Addio BMW e Mondiale Superbike: Danilo Petrucci in lacrime a Jerez

Superbike
Superbike: Nicolò Bulega ad un soffio da Marc Marquez

Bulega pronto per prossima sfida: a Jerez con la Superbike a 40 millesimi dalla MotoGP

Superbike
Samantha Liu racing director di CFMoto

CFMoto apre un centro corse in Italia e si avvicina alla MotoGP: intanto sbanca la SportBike nel BSB

MotoGP
BSB Brand Hatch: Redding vince gara 1

Scott Redding sei matto! Con una rimonta formidabile tiene aperto il British Superbike

Superbike
Valentino Rossi e Max Verstappen a Portimao per la 3 Ore del GT World Challenge Europe

Max Verstappen contro Valentino Rossi, il duello non c'è: com'è finita a Portimao

In Pista
Privacy and cookie settings

Loading