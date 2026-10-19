Mercato piloti, ecco l'ultimo colpo: HRC cerca l'uscita d'emergenza

Il mercato piloti della MotoGP è al capolinea, ma manca ancora l'ultimo tassello. In casa Honda resta vacante una sella nel team factory, al fianco di Fabio Quartararo. Il predestinato sembra essere Diogo Moreira e l'annuncio è imminente. David Alonso, invece, vestirà i colori del team LCR di Lucio Cecchinello. I piloti HRC Joan Mir e Luca Marini passeranno rispettivamente al team Gresini Ducati e Tech3 KTM.

HRC premia Moreira

A luglio, Honda ha confermato l'ingaggio di Fabio Quartararo e del rookie David Alonso per completare la sua line-up piloti 2027, oltre ai contratti già in corso con Diogo Moreira e Johann Zarco. Ma mentre l'ex campione Yamaha Quartararo è stato nominato nel team ufficiale HRC e il connazionale Zarco rimarrà alla LCR, la Casa giapponese non ha rivelato dove correranno Alonso e Moreira.

Secondo i rumors provenienti dal paddock della MotoGP, Moreira passerà alla HRC, mentre Alonso alla LCR con una moto ufficiale. Il 22enne brasiliano conquista il team factory grazie ad una stagione da esordiente in costante miglioramento, culminata in un podio nella Sprint a Motegi. Alonso, invece, è quinto in classifica Moto2, sfortunatamente protagonista di un incidente in Indonesia, con il compagno di box Dani Holgado.

Il parere di Crutchlow

Cal Crutchlow, che ha corso al fianco di Moreira sostituendo l'infortunato Zarco all'inizio di questa stagione, ha espresso chiaramente la sua opinione su chi dovrebbe ottenere il posto da pilota ufficiale. "Secondo me, [Moreira] merita di essere lì prima di David Alonso. Ha già un anno di esperienza. Sta regolarmente battendo gli altri piloti Honda, o comunque si avvicina molto a loro, nel suo primo anno da rookie". Del resto il gap fra team factory e satellite si assottiglia sempre di più. "Come stiamo vedendo di recente in MotoGP, ogni team è un team ufficiale".

Honda cerca l'uscita dal tunnel

Con questa nuova formazione piloti, il colosso asiatico cercherà di riprendersi le zone di vertice nel Mondiale MotoGP. Da anni la Casa dell'Ala dorata soffre in termini di prestazioni e risultati, con una RC-V ancora non all'altezza delle rivali. A Mandalika la Honda ha vissuto un weekend molto difficile. Nessun pilota è riuscito ad accedere alla Q2. Luca Marini si è qualificato al 15° posto. Johann Zarco, Diogo Moreira e Aleix Espargaró, che sostituiva Joan Mir, hanno occupato le ultime tre posizioni in griglia.