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MotoGP, Aldeguer ko anche in Australia: Gresini richiama Lecuona, il vice di Bulega

MotoGP
di Elisabetta Lubrani
MotoGP: Fermin Aldeguer salta il GP Australia
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Fermin Aldeguer non sarà al via del Gran Premio d'Australia, in programma dal 23 al 25 ottobre. Lo ha confermato il team Gresini, che per l'ultima MotoGP a Phillip Island come sede del GP australiano affida ancora una volta la Ducati numero 54 a Iker Lecuona, appena laureatosi vicecampione del mondo Superbike alle spalle di Nicolò Bulega.
Fermín sta lavorando per provare a essere in condizioni di gareggiare in Malesia, tra meno di due settimane

La caduta di Mandalika

Il weekend del GP d'Indonesia era stato complicato per lo spagnolo, finito a terra già nelle libere e in qualifica. Nella gara lunga di domenica Aldeguer è caduto alla curva 16 durante il secondo giro, quando secondo Motosan viaggiava in quarta posizione. Una scivolata all'apparenza banale, che però gli ha procurato la frattura della base del primo metacarpo della mano destra.
Il pilota di La Nora è rientrato subito in Spagna e martedì 13 ottobre è stato operato con successo all'Hospital Universitari Dexeus di Barcellona dal dottor Xavier Mir e dalla sua équipe. La frattura è stata fissata con delle viti. Nel weekend il 21enne si è presentato a Jerez per il finale del Mondiale Superbike con la mano ingessata, salutando Bulega e gli altri piloti della griglia: una visita che lasciava già intuire come Phillip Island arrivasse troppo presto.

Una stagione a ostacoli

Per Aldeguer è il terzo infortunio importante del 2026.. Durante l'inverno si era fratturato il femore sinistro, saltando la pre-stagione e il GP di Thailandia. Poi ad Assen il problema alla vertebra T7, che lo aveva fermato per il resto del weekend olandese e per le gare in Germania e in Gran Bretagna.

Lecuona alla terza chiamata

Per Lecuona sarà il terzo weekend in MotoGP di quest'anno con Gresini. A giugno aveva sostituito Alex Marquez a Balaton Park, nel GP d'Ungheria, chiudendo settimo: un risultato che eguagliava il suo secondo miglior piazzamento nella classe regina, alla prima apparizione dal 2023. Ad agosto, a Silverstone al posto di Aldeguer, era andata peggio, senza arrivare al traguardo in nessuna delle due gare.
Stavolta, a differenza della prima chiamata, il valenciano era stato avvisato per tempo della possibile sostituzione. Aldeguer, invece, punta tutto sul Gran Premio di Malesia a Sepang, una settimana dopo l'Australia: un ritorno che dipenderà dall'evoluzione della mano e dal via libera dei medici.

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Fermin Aldeguer

diElisabetta Lubrani

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