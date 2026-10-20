Honda ha scelto, Moreira con Quartararo: il saluto LCR "Stagione speciale insieme"

Diogo Moreira sale nel team factory Honda HRC, affiancherà Fabio Quartararo: arriva finalmente l'ufficialità sul pilota brasiliano.

Diogo Moreira (erede di Barros anche in questo, 2004 con la RC211V) e Fabio Quartararo saranno i due piloti Honda HRC Castrol per la rivoluzione MotoGP 2027. LCR Honda quindi continua con l'esperto Johann Zarco e accoglierà l'esordiente David Alonso, in arrivo dalla Moto2. Era l'ultima ufficialità che ormai mancava in una griglia MotoGP ormai nota da tempo, con l'incertezza però per la seconda RC-V del team principale. Ci siamo, Honda ha scelto di promuovere un pilota che già conosce la moto ( Era la scelta più naturale, anche se non sono mancate voci sulla possibilità che il rookie passasse direttamente nel team factory. Oggi è ufficiale:(erede di Barros anche in questo, 2004 con la RC211V) e Fabio Quartararo saranno i due piloti Honda HRC Castrol per la rivoluzione MotoGP 2027. LCR Honda quindi continua con l'esperto Johann Zarco e accoglierà l'esordiente David Alonso, in arrivo dalla Moto2. Era l'ultima ufficialità che ormai mancava in una griglia MotoGP ormai nota da tempo, con l'incertezza però per la seconda RC-V del team principale. Ci siamo, Honda ha scelto di promuovere un pilota che già conosce la moto ( e che ha pure fatto il primo podio sulla pista di casa di Motegi ), a differenza di Quartararo in uscita da Yamaha, così come in LCR rimarrà un altro pilota già esperto assieme ad un principiante. Si completa così la griglia di partenza della classe regina del Motomondiale, decisamente ricca di scossoni rispetto a quest'anno, e con tanta curiosità su chi delle novità saprà fare meglio fin da subito.

LCR Honda saluta il suo rookie, la nota ufficiale

Il pilota brasiliano Diogo Moreira ha debuttato in MotoGP nel 2026 con il team Pro Honda LCR. Finora, nella sua stagione da esordiente, ha ottenuto un impressionante secondo posto nello Sprint del Gran Premio del Giappone, ha conquistato diversi piazzamenti nella top 10 e ha totalizzato 74 punti nei primi 17 Gran Premi. Con la stagione ancora in corso, il team desidera ringraziare Diogo per il suo impegno, la sua determinazione, il suo duro lavoro e la sua capacità di apprendere e adattarsi a nuove sfide e situazioni. Oltre alle sue prestazioni in pista, il team apprezza anche la sua allegria, il suo senso dell'umorismo e il carisma che porta ogni giorno in scuderia. È stato un percorso gratificante, gioioso e davvero speciale. Il team Pro Honda LCR desidera ringraziare Diogo per i momenti condivisi, sia in pista che fuori, e gli augura tutto il meglio per il futuro.

Lucio Cecchinello – Team Principal Pro Honda LCR: “Diogo è un pilota incredibilmente talentuoso e veloce, ed è stato un piacere vederlo affrontare la sfida della MotoGP. Ha dimostrato grande determinazione, una forte voglia di imparare e la velocità necessaria per lottare ai massimi livelli. Abbiamo condiviso una stagione speciale insieme, sia in pista che fuori, e vorremmo ringraziarlo per il suo duro lavoro e il suo impegno. Gli auguriamo tutto il meglio per il futuro”.