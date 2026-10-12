Incubo spalla per Toprak Razgatlioglu: ora teme l'operazione

Toprak Razgatlioglu costretto al ritiro nel GP Indonesia per i guai alla spalla dopo la caduta. La situazione del pilota Pramac Yamaha.

Toprak Razgatlioglu ci ha provato, ma ha dovuto fare i conti con quanto successo sabato mattina (notte in Italia): è stato protagonista di un Il fine settimana non era partito così male, ma la condizione fisica l'ha costretto al prematuro ritiro nella gara MotoGP di ieri.ci ha provato, ma ha dovuto fare i conti con quanto successo sabato mattina (notte in Italia): è stato protagonista di un bruttissimo incidente nelle FP2, preoccupando non poco i ragazzi Pramac Yamaha quando s'è rialzato tutto storto e tenendosi la spalla destra. Una spalla che, nel botto, era uscita dalla sua sede ed è stata rimessa al suo posto a bordo pista. Il turco ex SBK voleva ripartire subito, al box l'hanno fermato e il dottor Charte è arrivato subito per monitorare la situazione. Alla fine il suo GP è durato solo otto giri prima dello stop obbligato... Ora servono controlli per capire come procedere, lo spettro dell'intervento non manca e potrebbe decretare la fine della sua prima stagione MotoGP.

Come sta Toprak Razgatlioglu

La situazione non appariva troppo preoccupante, abbiamo visto il pilota completare sia la Q1 delle qualifiche che la gara Sprint del sabato pomeriggio. Ma doveva ancora sentire la vera conseguenza della lussazione, che s'è fatta ben viva nella giornata di domenica fin dal mattino. “Ho iniziato a sentire un dolore fortissimo e una mobilità limitata" ha raccontato Toprak Razgatlioglu, come riporta Speedweek, alla fine del Gran Premio dell'Indonesia. "Ho preso degli antidolorifici. Ma il dolore non era il problema principale: mi mancava forza, soprattutto in frenata. Ci sono molte curve a destra qui, e la mia spalla semplicemente non era abbastanza forte”.

Una lussazione non è qualcosa da prendere alla leggera, soprattutto per gli sforzi importanti richiesti da queste MotoGP e dai circuiti presenti nel calendario del Motomondiale. “Ho parlato con la squadra. Mi hanno detto che addirittura era meglio non partire" ha ammesso il turco, che però testardo si è schierato regolarmente in griglia di partenza. "Volevo almeno provarci.” Dopo otto giri però compare la grafica "pit" accanto al suo nome, arriva poco dopo l'inquadratura che lo vede seduto al box. E adesso che si fa? “Abbiamo una settimana di pausa, andrò in Turchia per farmi visitare la spalla. Spero di non dover ricorrere a un intervento chirurgico" ha dichiarato.