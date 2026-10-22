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#23 Riders Academy, scopri il nuovo Winter Training Camp a Cartagena

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di Redazione
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#23 Riders Academy, una nuova esperienza: a dicembre puoi volare a Cartagena per il Winter Training Camp. Solo 12 posti disponibili, ecco come fare.
Il 7 e 8 dicembre la scuola intitolata a Luca Salvadori porta i giovani piloti in Spagna per due giornate di allenamento. La #23 Riders Academy si prepara a una nuova esperienza internazionale con il Winter Training Camp Cartagena, in programma sul circuito spagnolo situato nella regione di Murcia. L'iniziativa, dedicata a giovani piloti dai 10 ai 18 anni, nasce per offrire un'opportunità di allenamento durante la pausa invernale, permettendo ai ragazzi di confrontarsi con un nuovo circuito e proseguire il proprio percorso di crescita sportiva in vista della stagione 2027. Disponibili moto Ohvale a noleggio e pacchetti pensati per semplificare la trasferta. Di seguito altri dettagli.

DUE GIORNI DI FORMAZIONE PER GIOVANI ITALIANI E NON 

Il programma del Winter Training Camp alternerà sessioni di allenamento in circuito, riservate a MiniGP e moto di piccola cilindrata, a esercizi tecnici nel paddock, con particolare attenzione alla tecnica di guida, al controllo della moto e al confronto diretto con gli istruttori. L'iniziativa è aperta sia agli allievi della #23 Riders Academy sia ai giovani piloti esterni, italiani e stranieri. Grazie alla disponibilità di tutor e istruttori anglofoni, sarà possibile seguire le attività formative anche in lingua inglese.

TRASFERTA SENZA PENSIERI CON MOTO A NOLEGGIO 

Uno degli aspetti più interessanti del Winter Training Camp riguarda la semplicità organizzativa della trasferta. Grazie alla collaborazione con Ohvale, la Academy metterà a disposizione diverse motociclette a noleggio, tra cui Ohvale GP2 160, GP7 Zongshen e GP7 powered by Honda. I partecipanti potranno così raggiungere Cartagena direttamente in aereo, portando con sé soltanto il proprio abbigliamento tecnico e trovando in circuito moto, assistenza tecnica, posto box e tutoring già organizzati. Per chi preferisce utilizzare la propria moto, è disponibile anche un servizio di trasporto dall'Italia a Cartagena e ritorno.
Le formule di partecipazione sono state pensate per consentire alle famiglie di affrontare la trasferta con maggiore semplicità, sfruttando il ponte dell'Immacolata e riducendo al minimo le assenze da scuola e gli impegni lavorativi.

SOLO 12 POSTI DISPONIBILI 

Il Winter Training Camp sarà aperto a un massimo di 12 giovani piloti, una scelta che permetterà agli istruttori di seguire direttamente ogni partecipante e mantenere la formazione al centro dell'esperienza. Per la #23 Riders Academy, il Camp di Cartagena rappresenta un'ulteriore tappa nello sviluppo delle attività della scuola dedicata a Luca Salvadori, con l'obiettivo di offrire ai giovani motociclisti nuove opportunità di formazione anche oltre i confini italiani.

ULTERIORI INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Winter Training Camp Cartagena – 7 e 8 dicembre 2026
Età partecipanti: 10–18 anni
Posti disponibili: massimo 12
Email: [email protected]
Telefono e WhatsApp: +39 030 5032626
Programma completo, quote e iscrizioni: https://www.23ridersacademy.com/winter-training-camp-cartagena-7-e-8-dicembre-2026-con-la-23-riders-academy/

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