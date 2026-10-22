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SBK, il 2027 è già iniziato: test a Jerez, ancora una Ducati davanti

Superbike
di Matteo Bellan
Sam Lowes guida la Ducati Superbike sulla pista di Jerez
Superbike, test a Jerez: Sam Lowes davanti a tutti nel giorno 1
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Due giorni di test SBK in Andalusia, pochi team presenti, ma tanto lavoro in pista: ecco come è andata oggi.
Il campionato mondiale Superbike 2026 è terminato nello scorso weekend, ma alcune squadre sono rimaste a Jerez per lavorare per il 2027. Oggi e domani test, ovviamente con gomme Michelin, visto che domenica è finita ufficialmente l'era di Pirelli come fornitore unico della categoria. E non manca un focus anche sui dischi freno carboceramici, obbligatori per tutti dal prossimo anno.

Superbike, test Jerez: tempi e classifica giorno 1

Il miglior tempo di oggi è stato siglato dall'unico pilota Ducati SBK presente, ovvero Sam Lowes. Il britannico del team Elf Marc VDS ha chiuso con un best lap in 1'38"790 e un totale di 79 giri accumulati. Reduce da un weekend molto positivo, con tre podi conquistati nell'ultimo round, l'ex pilota Moto2 e MotoGP ha cercato di percorrere più chilometri possibili con le nuove gomme Michelin per ottenere una mole importante di dati che saranno utili anche agli altri team ducatisti nei test futuri.
Il secondo posto nella classifica odierna è di Miguel Oliveira, che ha incassato oltre mezzo secondo dal miglior tempo Lowes. Tanti giri (80) anche per il portoghese del team ROKiT BMW Motorrad WorldSBK, supportato dal tester Michael van der Mark (sesto crono oggi) nel lavoro a Jerez. La M 1000 RR sarà aggiornata nel 2027, avrà un nuovo telaio che dovrebbe renderla più facile da guidare. Da capire anche l'impatto degli pneumatici Michelin sulla moto tedesca.
Jonathan Rea guida la Honda CBR1000RR-R Fireblade SP nel test SBK a Jerez
SBK, Jonathan Rea guida una Honda con livrea "speciale" nel test a Jerez
Terzo tempo per Jonathan Rea, lontano 927 millesimi e migliore pilota Honda oggi in pista. Il tester HRC, alla guida già dal mattino di una CBR1000RR-R Fireblade con livrea "mimetica" (per cercare di camuffare alcune novità tecniche), si è messo dietro i titolari Somkiat Chantra e Jake Dixon, rispettivamente quarto e quinto. Trattandosi di test, i crono contano il giusto, bisognerebbe anche sapere nel dettaglio il tipo di lavoro specifico che è stato fatto da ciascun pilota. Ora si tratta soprattutto di fare esperienza con le nuove gomme Michelin, i dischi freno e altri eventuali aggiornamenti.
Da segnalare anche la presenza del team AS Blu Cru del Mondiale Supersport con Aldi Mahendra e Jeremy Alcoba. Quest'ultimo ha debuttato sulla Yamaha R9 dopo il biennio nel team Kawasaki WorldSSP di Manuel Puccetti.
Classifica tempi test Superbike Jerez

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Sam Lowes

diMatteo Bellan

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