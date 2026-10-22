Acosta-KTM rottura totale: "Non avrei firmato per niente al mondo"

Dopo tre stagioni in MotoGP insieme, Pedro Acosta e KTM stanno per chiudere il rapporto lavorativo. Insieme hanno vinto anche i titoli Moto3 e Moto2, ha esordito in classe regina con i colori di Mattighofen e vinto il primo Gran Premio al Red Bull Ring. Le loro strade si separeranno alla fine del Mondiale 2026, con il pilota murciano pronto ad una nuova avventura in Ducati.

Il divorzio da KTM

Dal prossimo anno lo Squalo di Mazarron potrà combattere ad armi pari con il pluricampione e connazionale Marc Marquez. Un desiderio che coltiva da tempo, pur consapevole che nei primi tempi dovrà imparare dal veterano e assimilare dati. Più volte il team VR46 si era messo sulle sue tracce, ma KTM ha blindato Acosta con i cavilli contrattuali. Per lasciare andare via il pilota anticipatamente, serviva un compenso economico troppo oneroso.

Adesso i tempi sono maturi per spezzare il cordone ombelicale tra Pedro e la Casa austriaca, senza troppi rimpianti né peli sulla lingua. Alla vigilia del weekend di MotoGP in Australia, il pilota numero 37 non si nasconde dietro falsi moralismi. E' evidente che avrebbe voluto lasciare KTM già da tempo. "Non avrei rinnovato con KTM nemmeno per tutti i soldi del mondo. Quando volevo andarmene, mi hanno accusato di non rispettare il contratto", ha tuonato il 22enne spagnolo.

Nonostante la promessa di una RC16 più competitiva e di un equilibrio aziendale più solido rispetto a qualche tempo fa, Pedro Acosta ha voluto chiudere ogni rapporto senza tentennamenti. "Non ho mai negoziato con KTM. Mi hanno mandato un contratto, ho detto di no, e loro hanno insistito, cercando di convincermi. Ho detto loro che non avrei cambiato idea per niente al mondo".

Con Ducati... ma dal 2027

Nella stagione 2026 del campionato MotoGP ha già conquistato una vittoria e cinque podi in gara, una vittoria e due podi nelle Sprint. Ma in realtà Acosta si rammarica di non aver ricevuto il supporto necessario dal marchio austriaco quando ha deciso di dire addio. "Credo che questa sia stata la decisione a cui ho pensato meno in tutta la mia vita", ha sottolineato Pedro.