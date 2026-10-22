MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Acosta-KTM rottura totale: "Non avrei firmato per niente al mondo"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
Pedro Acosta
Seguici su Google News
Dopo tre stagioni in MotoGP insieme, Pedro Acosta e KTM stanno per chiudere il rapporto lavorativo. Insieme hanno vinto anche i titoli Moto3 e Moto2, ha esordito in classe regina con i colori di Mattighofen e vinto il primo Gran Premio al Red Bull Ring. Le loro strade si separeranno alla fine del Mondiale 2026, con il pilota murciano pronto ad una nuova avventura in Ducati.

Il divorzio da KTM

Dal prossimo anno lo Squalo di Mazarron potrà combattere ad armi pari con il pluricampione e connazionale Marc Marquez. Un desiderio che coltiva da tempo, pur consapevole che nei primi tempi dovrà imparare dal veterano e assimilare dati. Più volte il team VR46 si era messo sulle sue tracce, ma KTM ha blindato Acosta con i cavilli contrattuali. Per lasciare andare via il pilota anticipatamente, serviva un compenso economico troppo oneroso.
Adesso i tempi sono maturi per spezzare il cordone ombelicale tra Pedro e la Casa austriaca, senza troppi rimpianti né peli sulla lingua. Alla vigilia del weekend di MotoGP in Australia, il pilota numero 37 non si nasconde dietro falsi moralismi. E' evidente che avrebbe voluto lasciare KTM già da tempo. "Non avrei rinnovato con KTM nemmeno per tutti i soldi del mondo. Quando volevo andarmene, mi hanno accusato di non rispettare il contratto", ha tuonato il 22enne spagnolo.
Nonostante la promessa di una RC16 più competitiva e di un equilibrio aziendale più solido rispetto a qualche tempo fa, Pedro Acosta ha voluto chiudere ogni rapporto senza tentennamenti. "Non ho mai negoziato con KTM. Mi hanno mandato un contratto, ho detto di no, e loro hanno insistito, cercando di convincermi. Ho detto loro che non avrei cambiato idea per niente al mondo".
Pedro Acosta

Con Ducati... ma dal 2027

Nella stagione 2026 del campionato MotoGP ha già conquistato una vittoria e cinque podi in gara, una vittoria e due podi nelle Sprint. Ma in realtà Acosta si rammarica di non aver ricevuto il supporto necessario dal marchio austriaco quando ha deciso di dire addio. "Credo che questa sia stata la decisione a cui ho pensato meno in tutta la mia vita", ha sottolineato Pedro.
C'è chi pensa che potrebbe essere un alleato di Marquez in questo finale di campionato, visto che a breve sarà un pilota Ducati. Ma smentisce: "Non ho amici. Attualmente sono in KTM e cercherò di ottenere il miglior risultato possibile per me, fino all'ultimo giorno. Poi dal 2027 sarà un altro anno".

Leggi anche

Raul Fernandez, il retroscena: l'ultimatum del manager a TrackhouseRaul Fernandez, il retroscena: l'ultimatum del manager a Trackhouse
Marc Marquez, il ritiro si avvicina: "Prima mi sentivo un supereroe"Marc Marquez, il ritiro si avvicina: "Prima mi sentivo un supereroe"
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto
Pedro Acosta

diLuigi Ciamburro

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

alonso-holgado-moto2-motogp
MotoGP

Scintille tra futuri rookie MotoGP: Alonso-Holgado al veleno

Jorge Martin nel box Aprilia MotoGP con il casco addosso
MotoGP

'Martinator' sfida Marquez in Australia: "Battaglia fino alla fine"

MotoGP: Gara 2 della Superbike in Australia 2001 venne cancellata
MotoGP

MotoGP Phillip Island, allarme pioggia per domenica: si valuta di cambiare il programma come nel 2023

Altre notizie

alonso-holgado-moto2-motogp

Scintille tra futuri rookie MotoGP: Alonso-Holgado al veleno

MotoGP
furion-taran-trois-quarts-avant

Fantascienza o futuro? Furion Taran, la svolta delle hyperbike elettriche

Novità
Jorge Martin nel box Aprilia MotoGP con il casco addosso

'Martinator' sfida Marquez in Australia: "Battaglia fino alla fine"

MotoGP
MotoGP: Gara 2 della Superbike in Australia 2001 venne cancellata

MotoGP Phillip Island, allarme pioggia per domenica: si valuta di cambiare il programma come nel 2023

MotoGP
MotoGP: Jack Miller spera nella pioggia

Jack Miller e l'ultimo GP di casa in MotoGP: «Il pagliaccio della classe? Non so se qualcuno vorrà quel ruolo»

MotoGP

Articoli popolari

Foto in primo piano di Ai Ogura seduto nel box del team Trackhouse MotoGP

Ai Ogura e il grande rifiuto alla Honda: il retroscena spiegato dal futuro pilota Yamaha

MotoGP
Marc Marquez

Marc Marquez, il ritiro si avvicina: "Prima mi sentivo un supereroe"

MotoGP
Raul Fernandez

Raul Fernandez, il retroscena: l'ultimatum del manager a Trackhouse

MotoGP
Novità: BMW M1000RR model year 2027

BMW M 1000 RR 2027, arriva il telaio M Motorsport di terza generazione: 1,3 kg in meno e più feeling in pista

Novità
MotoGP: Aprilia saprà gestire quattro piloti nel finale Mondiale?

Óscar Haro: "Marc Márquez sa gestire, Aprilia avere quattro punte è veleno"

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading