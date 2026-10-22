MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

MotoGP Phillip Island, allarme pioggia per domenica: si valuta di cambiare il programma come nel 2023

MotoGP
di Paolo Gozzi
MotoGP: Gara 2 della Superbike in Australia 2001 venne cancellata
Seguici su Google News
L'ultimo weekend della MotoGP a Phillip Island rischia di essere stravolto dal maltempo. Si sstarebbe valutando una modifica del programma per via di previsioni meteo in netto peggioramento, con forti piogge attese proprio nella giornata di domenica.
Lo scenario ricorda da vicino quello del 2023, quando il Gran Premio d'Australia venne spostato per evitare la tempesta. Una situazione che aggiunge ulteriore tensione a un Mondiale apertissimo, con appena due punti a separare Jorge Martin e Marc Marquez.
C'è un precedente anche in Superbike: gara 2 dell'edizione 2001 venne cancellata per un autentico nubifragio. Addirittura alcune ambulanze lungo la pista finirono sommerse e nello Strato del Victora venne diramato lo stato d'emergenza che durò due giorni. Era aprile, cioè a fine estate in Australia, dunque in una stagione diversa da quella attuale.

Previsioni meteo: domenica la giornata peggiore

Il Bureau of Meteorology australiano prevede sole e temperature fino a 26°C per le prove del venerdì, anche se questo giovedi ha imperversato vento forte. Sabato le condizioni dovrebbero peggiorare: massime a 19°C, probabilità di rovesci al 95% e tra i 6 e i 20 mm di pioggia. La pioggia è però considerata più probabile nel pomeriggio e in serata, quindi la Sprint potrebbe salvarsi.
Il quadro più preoccupante riguarda la domenica: probabilità di pioggia al 100%, con accumuli tra i 10 e i 30 mm e una temperatura massima di 18°C. I rovesci sono attesi per tutta la giornata e minacciano tutte e tre le gare del Gran Premio.

Di Giannantonio: se ne è parlato

A confermare che il tema è sul tavolo è stato Fabio Di Giannantonio. Durante l'incontro con i media di giovedì a Phillip Island il pilota romano ha rivelato che, alla luce delle previsioni, ci sono state discussioni sul correre "nelle migliori condizioni possibili". In altre parole, un possibile cambio di programma per evitare il momento peggiore della perturbazione.
MotoGP L'ultima volta di Phillip Island

Il precedente del 2023

Nel 2023 la gara principale della MotoGP venne anticipata al sabato, scambiandosi di posto con la Sprint, dopo gli avvisi di vento a raffiche, pioggia e freddo. La tempesta arrivò puntuale la domenica: warm-up e gara della Moto3 si disputarono sotto l'acqua, mentre il GP della Moto2 venne interrotto e la Sprint della MotoGP cancellata.
Per il momento il programma 2026 resta invariato, con la Sprint fissata per il sabato pomeriggio e il Gran Premio alle 14 ora locale di domenica. Gli organizzatori dovrebbero attendere l'evoluzione delle previsioni prima di decidere eventuali modifiche. Sarà comunque un fine settimana speciale: è l'ultimo appuntamento della MotoGP a Phillip Island, prima del trasferimento del GP d'Australia ad Adelaide nel 2027.
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto

Leggi anche

Marc Márquez gela l'Aprilia sugli ordini di scuderia: "Se hai la velocità non ti servono"Marc Márquez gela l'Aprilia sugli ordini di scuderia: "Se hai la velocità non ti servono"
Jack Miller e l'ultimo GP di casa in MotoGP: «Il pagliaccio della classe? Non so se qualcuno vorrà quel ruolo»Jack Miller e l'ultimo GP di casa in MotoGP: «Il pagliaccio della classe? Non so se qualcuno vorrà quel ruolo»
Phillip Island

diPaolo Gozzi

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

alonso-holgado-moto2-motogp
MotoGP

Scintille tra futuri rookie MotoGP: Alonso-Holgado al veleno

Jorge Martin nel box Aprilia MotoGP con il casco addosso
MotoGP

'Martinator' sfida Marquez in Australia: "Battaglia fino alla fine"

Pedro Acosta
MotoGP

Acosta-KTM rottura totale: "Non avrei firmato per niente al mondo"

Altre notizie

alonso-holgado-moto2-motogp

Scintille tra futuri rookie MotoGP: Alonso-Holgado al veleno

MotoGP
furion-taran-trois-quarts-avant

Fantascienza o futuro? Furion Taran, la svolta delle hyperbike elettriche

Novità
Jorge Martin nel box Aprilia MotoGP con il casco addosso

'Martinator' sfida Marquez in Australia: "Battaglia fino alla fine"

MotoGP
Pedro Acosta

Acosta-KTM rottura totale: "Non avrei firmato per niente al mondo"

MotoGP
MotoGP: Jack Miller spera nella pioggia

Jack Miller e l'ultimo GP di casa in MotoGP: «Il pagliaccio della classe? Non so se qualcuno vorrà quel ruolo»

MotoGP

Articoli popolari

Foto in primo piano di Ai Ogura seduto nel box del team Trackhouse MotoGP

Ai Ogura e il grande rifiuto alla Honda: il retroscena spiegato dal futuro pilota Yamaha

MotoGP
Marc Marquez

Marc Marquez, il ritiro si avvicina: "Prima mi sentivo un supereroe"

MotoGP
Raul Fernandez

Raul Fernandez, il retroscena: l'ultimatum del manager a Trackhouse

MotoGP
Novità: BMW M1000RR model year 2027

BMW M 1000 RR 2027, arriva il telaio M Motorsport di terza generazione: 1,3 kg in meno e più feeling in pista

Novità
MotoGP: Aprilia saprà gestire quattro piloti nel finale Mondiale?

Óscar Haro: "Marc Márquez sa gestire, Aprilia avere quattro punte è veleno"

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading