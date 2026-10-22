L'ultimo weekend della MotoGP a Phillip Island rischia di essere stravolto dal maltempo. Si sstarebbe valutando una modifica del programma per via di previsioni meteo in netto peggioramento, con forti piogge attese proprio nella giornata di domenica.

Lo scenario ricorda da vicino quello del 2023, quando il Gran Premio d'Australia venne spostato per evitare la tempesta. Una situazione che aggiunge ulteriore tensione a un Mondiale apertissimo, con appena due punti a separare Jorge Martin e Marc Marquez.

C'è un precedente anche in Superbike: gara 2 dell'edizione 2001 venne cancellata per un autentico nubifragio. Addirittura alcune ambulanze lungo la pista finirono sommerse e nello Strato del Victora venne diramato lo stato d'emergenza che durò due giorni. Era aprile, cioè a fine estate in Australia, dunque in una stagione diversa da quella attuale.

Previsioni meteo: domenica la giornata peggiore

Il Bureau of Meteorology australiano prevede sole e temperature fino a 26°C per le prove del venerdì, anche se questo giovedi ha imperversato vento forte. Sabato le condizioni dovrebbero peggiorare: massime a 19°C, probabilità di rovesci al 95% e tra i 6 e i 20 mm di pioggia. La pioggia è però considerata più probabile nel pomeriggio e in serata, quindi la Sprint potrebbe salvarsi.

Il quadro più preoccupante riguarda la domenica: probabilità di pioggia al 100%, con accumuli tra i 10 e i 30 mm e una temperatura massima di 18°C. I rovesci sono attesi per tutta la giornata e minacciano tutte e tre le gare del Gran Premio.

Di Giannantonio: se ne è parlato

A confermare che il tema è sul tavolo è stato Fabio Di Giannantonio. Durante l'incontro con i media di giovedì a Phillip Island il pilota romano ha rivelato che, alla luce delle previsioni, ci sono state discussioni sul correre "nelle migliori condizioni possibili". In altre parole, un possibile cambio di programma per evitare il momento peggiore della perturbazione.

Il precedente del 2023

Nel 2023 la gara principale della MotoGP venne anticipata al sabato, scambiandosi di posto con la Sprint, dopo gli avvisi di vento a raffiche, pioggia e freddo. La tempesta arrivò puntuale la domenica: warm-up e gara della Moto3 si disputarono sotto l'acqua, mentre il GP della Moto2 venne interrotto e la Sprint della MotoGP cancellata.

Per il momento il programma 2026 resta invariato, con la Sprint fissata per il sabato pomeriggio e il Gran Premio alle 14 ora locale di domenica. Gli organizzatori dovrebbero attendere l'evoluzione delle previsioni prima di decidere eventuali modifiche. Sarà comunque un fine settimana speciale: è l'ultimo appuntamento della MotoGP a Phillip Island, prima del trasferimento del GP d'Australia ad Adelaide nel 2027.