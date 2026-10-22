Jorge Martin è rimasto in Indonesia dopo il weekend di MotoGP a Mandaika. Nonostante un problema di salute, per un virus intestinale, arriva a Phillip Island in forma ottimale grazie al tempestivo aiuto dei medici. Due i punti in classifica che lo separano da Marc Marquez: la lotte per il titolo mondiale entra nel vivo.

Phillip Island nodo cruciale

Sia Jorge che Marc hanno saltato il GP di Phillip Island 2025 per problemi fisici. Nel 2024 a vincere fu il maggiore dei fratelli Marquez, ma lo scettro iridato passò nelle mani di 'Martinator'. In realtà lo spagnolo dell'Aprilia non ha mai gareggiato con la RS-GP in Australia, questo potrebbe giocare a favore dell'avversario. "Amo questo posto, in passato mi è sempre piaciuto, sono andato molto veloce. Ovviamente devo capire come usare l'Aprilia, che è super veloce, ma non l'ho mai provata. È sempre uno svantaggio, ma sono sicuro. Spero che possiamo fare un ottimo lavoro".

Weekend a rischio pioggia

I piloti della classe MotoGP si preparano all'instabilità meteo dell'Australia. Si prevedono possibili piogge, l'imprevisto sarà all'ordine del giorno. "Non posso controllare il tempo, quindi qualunque cosa accada andrà bene. Sarà importante essere concentrati, dare il meglio di sé in ogni condizione. Non riesco a arrabbiarmi o a essere felice perché piove. È lo stesso per tutti. Sicuramente è più rischioso per tutti, ma devi essere concentrato e farlo bene".

Pressione sul leader

Per la Casa di Noale potrebbe essere un buon weekend, qui le Aprilia si sono comportate in maniera eccellente nella scorsa stagione. Ma Marc Marquez era assente... "Marco (Bezzecchi) con l'Aprilia era molto veloce, così come Raul ed è uno dei posti preferiti di Marc. Può essere un grande weekend, mi aspetto qualche battaglia fino alla fine della gara, perché mi mancano un po'... mi manca un po' di disordine".

L'obiettivo principale è cercare di aumentare il distacco da Marc senza correre troppi rischi. "Devo cercare di conquistare punti, ma anche evitare di perderli - ha concluso Jorge Martin -. Se riesco a fare una grande gara e a conquistare punti, perfetto. Se devo concentrarmi sul perderne il meno possibile, va bene lo stesso. Questo è il mio approccio: non posso pensare che se voglio vincere, allora vincerò. Devo fare tutto nel modo giusto, e questo mi permetterà di lottare per la vittoria".