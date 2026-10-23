Prequalifiche MotoGP Australia: due bandiere rosse, poi Aprilia risponde a Marquez

Le Prequalifiche MotoGP del Gran Premio d'Australia 2026 terminano con Marco Bezzecchi leader della classifica dei tempi. Il pilota riminese ha siglato un best lap in 1'26"775, precedendo di 72 millesimi l'Aprilia di Raul Fernandez. Terzo tempo per Marc Marquez, distante 126 millesimi da Bez. Ai Ogura ha fatto lo stesso crono del pilota Ducati, mentre Jorge Martin completa la top 5. Ci sono quattro RS-GP26 nelle prime cinque posizioni, Marquez circondato dai piloti Aprilia. Il campione in carica aveva chiuso in testa le FP1 ed è in ottima forma a Phillip Island.

Niente Prove per Marini: le condizioni del pilota Honda

Luca Marini aveva effettuato solamente due giri nelle FP1 e nel pomeriggio è rimasto a riposo, su consiglio del team medico, Ha in virus, era molto stanco. Ha fatto due giri e non aveva forza nelle mani. In questa pista se non stai bene è molto pericoloso, abbiamo deciso che era meglio fermarsi. Domani il medico tornerà a valutarlo per vedere come sta. Joan Mir? Abbiamo parlato con lui ieri, ha fatto un grande miglioramento e l'intenzione è che venga a Sepang". Nessuna RC213V della squadra ufficiale in pista, quindi, visto che Marini è l'unico pilota Honda HRC in Australia. Da capire come starà sabato, se potrà correre oppure se dovrà dare forfait. aveva effettuato solamente due giri nelle FP1 e nel pomeriggio è rimasto a riposo, su consiglio del team medico, non essendo nella condizione di poter risalire in sella . Alberto Puig, team principal Honda HRC, ne ha parlato a Sky Sport MotoGP: "". Nessuna RC213V della squadra ufficiale in pista, quindi, visto che Marini è l'unico pilota Honda HRC in Australia. Da capire come starà sabato, se potrà correre oppure se dovrà dare forfait.

Bandiere rossa dopo contatto Bezzecchi-Alex e invasione wallaby

Dopo neanche 10 minuti di Prequalifiche, è stata esposta la bandiera rossa per "track conditions". Marco Bezzecchi è caduto tra curva 4 e 5 dopo un contatto con Alex Marquez prima della frenata in prossimità di curva 4: il pilota Aprilia ha tamponato lo spagnolo e sono partiti dei pezzi di carena della sua RS-GP26. C'è stata anche una investigazione dei commissari, che però hanno deciso di non prendere alcun provvedimento.

A -42'34" altra bandiera rossa, sempre per "track conditions" a causa della presenza di un Wallaby nelle vie di fuga. Fortunatamente, il marsupiale se n'è andato da solo.

MotoGP Australia 2026, risultati Prove: tempi e classifica a Phillip Island

È caduto verso fine sessione anche Alex Marquez, che però è riuscito comunque ad agguantare la sesta posizione e ad accedere direttamente alla Q2 delle Qualifiche. Ce l'ha fatta anche Enea Bastianini, in grande difficoltà nelle FP1 e poi in grado di piazzare una zampata nelle Prequalifiche MotoGP a Phillip Island. Il pilota riminese si è messo dietro la KTM di Pedro Acosta. Completano la top 10 e vanno in Q2 anche il rookie Diogo Moreira (Honda LCR) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46).

Niente da fare per Pecco Bagnaia, che ha faticato già nel primo turno di prove libere e che non è andato oltre il quattordicesimo tempo nelle Practice.

MotoGP Australia, risultati Prequalifiche: tempi e classifica a Phillip Island