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MotoGP Australia, classifica FP1: zampata di Marquez, Fernandez migliore Aprilia

MotoGP
di Matteo Bellan
Marc Marquez guida la Ducati Desmosedici MotoGP
MotoGP Australia, FP1: Marc Marquez in vetta a Phillip Island
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La Desmosedici del campione in carica è davanti nel primo turno a Phillip Island, Bezzecchi e Martin sono più indietro. Situazione difficile per Marini.
Marc Marquez in vetta nelle FP1 MotoGP in Australia. Il pilota del team Ducati Lenovo ha strappato il miglior tempo nel finale di sessione: 1'27"985, 48 millesimi meglio dell'Aprilia di un acciaccato Raul Fernandez. Terzo crono firmato da Jack Miller con la Yamaha del team Prima Pramac.

Lecuona e Fernandez caduti, la KTM di Binder fuma, Marini debilitato

Dopo neanche 10 minuti, caduta di Iker Lecuona in curva 6. Il pilota Superbike, chiamato a sostituire l'infortunato Fermin Aldeguer nel team BK8 Gresini, è andato anche a sbattere contro le barriere: per fortuna, nessuna conseguenza fisica. Nello stesso punto è caduto anche Raul Fernandez, arrivato a Phillip Island già infortunato, con due microfratture a due dita della mano destra. Il pilota del team SuperFile Trackhouse è apparso dolorante dopo essere rotolato nella ghiaia, però successivamente è tornato in pista.
In mezzo alle due cadute c'è stata anche la fumata bianca della KTM di Brad Binder, il quale ha dovuto parcheggiare la moto al bordo della pista. Non è la prima volta che una RC16 ha problemi tecnici durante questa stagione MotoGP 2026.
A circa 4 minuti dalla fine scivolata anche di Jack Miller in curva 1. Il pilota del team Prima Pramac Yamaha aveva appena siglato il miglior tempo sfruttando le gomme nuove ed è caduto, danneggiando la sua M1 sulla ghiaia.
Luca Marini ha percorso pochissimi giri, ha un problema di salute che lo limita e non gli rende possibile girare normalmente con la sua Honda RC213V. Il team HRC ha fatto sapere che dopo due giri il fratello di Valentino Rossi si è sentito abbastanza debilitato, senza forze, quindi è stato deciso di lasciarlo tranquillo nelle FP1. Vedremo se nelle Prequalifiche sarà in condizione un po' migliore.

MotoGP Australia 2026, risultati FP1: tempi e classifica

Dietro al trio Marquez-Fernandez-Miller c'è Marco Bezzecchi, distante 293 millesimi dalla Ducati di Marc. Top 5 completata da Alex, che si è messo dietro la KTM di Pedro Acosta e anche l'Aprilia di Jorge Martin, leader della classifica generale del campionato mondiale MotoGP 2026. In top 10 anche Ai Ogura, Fabio Quartararo e Fabio Di Giannantonio.
Oltre al già citato Marini, alle prese però con guai di salute, in sofferenza anche altri piloti italiani nella prima sessione di prove libere: Enea Bastianini è solo quattordicesimo con la KTM del team Tech3, Pecco Bagnaia addirittura diciottesimo sulla sua Ducati factory, appena davanti a quella VR46 di Franco Morbidelli.
Nelle Prequalifiche sarà molto importante cercare di essere in top 10 e accedere così alla Q2 delle Qualifiche, sabato e domenica dovrebbe piovere a Phillip Island: partire il più avanti possibile è la cosa migliore, soprattutto in tale condizione.
Classifica tempi FP1 MotoGP Australia Phillip Island
MotoGP Australia, risultati FP1: tempi e classifica a Phillip Island

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Marc Marquez

diMatteo Bellan

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