Scintille tra futuri rookie MotoGP: Alonso-Holgado al veleno

Dall’incidente in Indonesia alle accuse in pubblico. Alonso rompe il silenzio e attacca Holgado, che minimizza: "Parole dette a caldo".

A pochi giorni dalle ultime ufficialità MotoGP 2027, due dei futuri esordienti finiscono al centro dell'attenzione per dichiarazioni piuttosto forti alla vigilia del GP in Australia. Il motivo delle parole di David Alonso contro Daniel Holgado, quindi tra compagni di squadra in Aspar Team in Moto2 , è da ricercarsi nell'incidente avvenuto all'inizio della gara a Mandalika due settimane fa. Episodio che il colombiano non ha digerito e l'ha fatto ben notare in questo giovedì di dichiarazioni a Phillip Island. Non sembra corra buon sangue nella squadra di Jorge Martinez...

Attriti che partono da lontano?

Il futuro di David Alonso è stato confermato pochi giorni fa, correrà con LCR Honda , mentre Daniel Holgado sarà parte di Gresini Ducati. Il presente però è ancora in Moto2, e proprio Holgado è stato il pilota che ha scatenato la carambola alla prima curva del GP in Indonesia, provocando l'immediata bandiera rossa. Alonso è letteralmente volato e ha poi dovuto fare i conti con una contusione polmonare ed un breve ricovero in ospedale, prima di tornare a prepararsi per questo nuovo appuntamento mondiale. Holgado s'è scusato subito con un "è colpa mia" senza giri di parole, prendendosi la totale responsabilità dell'errore che ha portato all'incidente multiplo. Sembra però che questo episodio sia stato una nuova miccia di una situazione che, stando alle voci, da tempo vede i due ragazzi in aperta opposizione anche fuori dalla pista, fin dai campionati giovanili.

Alonso attacca, Holgado minimizza

“Quando non sei una brava persona, non c'è niente che tu possa fare. Io farò i miei affari e lui i suoi, e basta. Non c'è rapporto, non c'è affiatamento nel team, non è nemmeno una squadra". Ai microfoni di DAZN España, David Alonso non va per il sottile quando si tratta di parlare del compagno di squadra. “L'incidente è il minimo" ha poi continuato. “C'è molto di più dietro le quinte. Io sto solo seguendo la mia strada. Non bisogna perdere tempo con persone che non ne valgono la pena.” Dall'altra parte, Daniel Holgado preferisce invece spegnere subito l'incendio provocato dalle parole del collega Moto2, definendoli "detti a caldo, sull'onda delle emozioni". Non ha nulla da dire contro Alonso, anzi interpellato dall'emittente spagnola sottolinea che "Ho un grande rispetto per tutti i miei rivali, perché rischiamo la vita ogni volta che scendiamo in pista, tutto per offrire uno spettacolo ai tifosi". Riguardo l'incidente, "Un po' lo capisco, quando succedono queste cose si fanno commenti dettati dall'emozione, senza pensarci". Per finire, "Ho comunque un buon rapporto con lui, lo abbiamo sempre avuto e lo saluto senza problemi".