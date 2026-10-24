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Doppia tegola Aprilia, anche Fernandez KO: come sta il pilota Trackhouse

MotoGP
di Diana Tamantini
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Raul Fernandez fuori dal Gran Premio d'Australia dopo il prematuro stop nella Sprint. La situazione del pilota Trackhouse Aprilia.
Sembrava un GP partito nel segno delle Aprilia, invece abbiamo oggi un doppio ritiro. Dopo Jorge Martin KO nella caduta della MotoGP Sprint (qui i dettagli), anche Raul Fernandez si ferma prematuramente. Nel suo caso lo stop è da ricercarsi nelle non perfette condizioni dell'indice della mano destra, fratturato nello scorso GP in Indonesia. Un ulteriore brivido c'è stato ieri nella caduta nelle FP1, alla fine però lo spagnolo aveva continuato il suo GP, ma ecco il ritiro nella mini-gara odierna di Phillip Island, a cui sono seguiti controlli e l'ufficialità del fine settimana già concluso. "Non è così che volevo dire addio a Phillip Island, ma il mio dito ha detto che è abbastanza" ha aggiunto lo stesso Fernandez via social. "Ho bisogno di fare una pausa e riprendermi così potrò tornare al 100%". Di seguito la comunicazione della squadra.

Secondo forfait Aprilia, la nota del team Trackhouse 

Raul Fernandez si ritira dal Gran Premio d'Australia. A causa delle conseguenze della caduta in Indonesia, in cui si è fratturato l'indice della mano destra – il dito principale utilizzato per azionare il freno – il pilota numero 25 del SuperFile Trackhouse MotoGP Team, Raul Fernandez, è stato costretto al ritiro dalla gara Sprint di 13 giri a Phillip Island, non essendo in grado di proseguire in sella alla sua Aprilia RS-GP26. La natura impegnativa del circuito australiano si è rivelata fisicamente più stressante rispetto al circuito di Mandalika in Indonesia e il dolore era troppo forte per poter continuare oltre il nono giro. Dopo la gara, Fernandez si è recato immediatamente dal Direttore Medico della MotoGP per una valutazione, che ha evidenziato una frattura stabile, ma un'infiammazione dei tessuti molli circostanti. È stato quindi dichiarato non idoneo a partecipare al Gran Premio d'Australia di domenica e si recherà in Malesia giovedì per un'ulteriore valutazione medica, al fine di stabilire se potrà correre a Sepang. Nel frattempo, inizierà un trattamento riabilitativo per cercare di ridurre l'infiammazione intorno alla frattura dell'indice.

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diDiana Tamantini

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