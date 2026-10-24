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Fonsi Nieto l'aveva detto: "Questo mondiale si deciderà di sabato"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
Marc Marquez
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Fonsi Nieto ha lasciato il ruolo di direttore sportivo Pramac alla fine della scorsa stagione MotoGP. Ma attualmente è ambasciatore Pramac e pilota della Ducati biposto, offrendo giri in pista ai VIP. Lo spagnolo conosce molto bene sia Marc Marquez che Jorge Martin, con quest'ultimo hanno conquistato anche un titolo mondiale in classe regina. Ecco il suo punto di vista in una fase clou del Mondiale.

La crescita di 'Martinator'

Nel momento in cui scriviamo, Marc Marquez ha centrato la vittoria nella Sprint a Phillip Island, con 'Martinator' caduto prima del traguardo e quasi fuori dalla corsa al titolo per infortunio. Ai microfoni di 'AS' Fonsi Nieto ripercorre quanto avvenuto nel 2024, con la vittoria iridata di Jorge Martin in sella alla Ducati dell'allora team satellite Pramac. "L'ho visto evolversi, soprattutto ai box, nel modo in cui spiega cosa succede alla moto dall'inizio alla fine. Ha ancora l'esplosività e il talento di un tempo, ma con maggiore raffinatezza".
Al momento dell'intervista al giornale spagnolo, Fonsi Nieto non sapeva del recente infortunio di 'Martinator'. E spiegava così la leadership in classifica nonostante avesse conquistato una sola vittoria in questa stagione MotoGP. "Viene premiata la costanza... Ci sono tante gare e non ci si può permettere di farsi male". Parole che non hanno portato fortuna al suo ex pilota.

Marquez senza paragoni

Il nipote del celebre Angel Nieto non ha mai nascosto la sua predilezione per Marc Marquez. "Per me, è il migliore di tutti i tempi in termini di ciò che fa in pista. Sono stato lì per sette o otto anni, dall'inizio alla fine, e l'ho visto fare cose che sfidano le leggi della fisica. Ti trovi in ​​curva e pensi che andrà largo, ma non lo fa. Il giro successivo, pensi che andrà largo, ma non succede". Ma il suo pronostico è premonitore... "Dipenderà da chi commetterà meno errori. Per me il campionato si deciderà più il sabato che la domenica".

Il punto debole di Marc

Fonsi Nieto, da attento osservatore e grande esperto di MotoGP, riconosce un difetto a Marquez. "Ha un solo punto debole, uno solo, ed è quello di lasciarsi sopraffare dall'ego. È in quei momenti che può commettere errori... Quando un pilota gli fa assaggiare la sua stessa medicina, si arrabbia. Succede quando fanno sorpassi estremi, bloccano i passaggi e cose del genere. Come si dice, quando lo fanno innervosire. Quando lo fai innervosire, Marc si arrabbia, ed è allora che può perdere le staffe".
Fonsi Nieto

Sfida epica con Valentino Rossi

Con il recente infortunio di Jorge Martin, il fenomeno di Cervera sembra avviarsi verso il decimo titolo mondiale in carriera. Superando così i nove titoli di Valentino Rossi. Un obiettivo che Marc non ha mai esplicitato, ma a cui pensa sicuramente da tempo... "Credo che Marc non stia gareggiando contro nessun altro pilota in questo momento, se non contro Rossi. Ma chi non vorrebbe superare Valentino Rossi dopo tutto quello che ha realizzato?".
Come immagina Valentino nel vedersi superare da Marc? "Sicuramente si arrabbierebbe, come potrebbe non esserlo? Un atleta è un atleta fino alla morte - ha concluso Fonsi Nieto -. Non fino al ritiro".

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Marc Marquez

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