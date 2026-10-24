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Ducati sulla stessa strada di Aprilia: Marc Marquez dà l'OK

MotoGP
di Luigi Ciamburro
Marc Marquez a Phillip Island
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Durante il Gran Premio d'Australia di MotoGP, Ducati ha compiuto un passo significativo nello sviluppo aerodinamico. La Desmosedici GP26 di Marc Marquez ha montato delle piccole alette sul forcellone, ispirandosi all'Aprilia RS-GP. La Casa di Borgo Panigale sembra aver perso un po' di terreno su questa area tecnica, visti gli sviluppi del nuovo regolamento. Ma non ha smesso di studiare i rivali per trarne a sua volta vantaggio.

La soluzione aerodinamica dell'Aprilia

La mossa non è passata inosservata a Phillip Island, dove le Aprilia hanno dimostrato ancora una volta la loro competitività. Marco Bezzecchi ha fatto segnare il miglior tempo venerdì, con Raul Fernandez secondo e Marquez terzo. In una fase del Mondiale dove le distanze sono molto ravvicinate, il nove volte campione deve affidarsi ad ogni minimo dettaglio per superare gli avversari e difendere il titolo MotoGP.
La principale innovazione tecnica di Ducati in Australia si trova nella parte posteriore della moto. La GP26 di Marc Marquez incorpora piccole appendici aerodinamiche a lato del forcellone, un'area su cui Aprilia ha lavorato nelle ultime stagioni per ottimizzare la maneggevolezza della sua RS-GP, gestire al meglio i flussi d'aria intorno alla ruota posteriore e migliorarne la stabilità.

Aprilia supera Ducati nello sviluppo

Non è la prima volta che Ducati incorpora elementi aerodinamici derivati ​​dal lavoro di Aprilia. Durante il Gran Premio delle Americhe ad Austin, la Rossa aveva già introdotto aggiornamenti al posteriore delle sue moto ufficiali, con piccole alette posizionate sotto la sella e dietro le gambe del pilota, oltre a modifiche all'alettone posteriore. Rispetto alle stagioni precedenti, il marchio emiliano non sembra avere lo stesso vantaggio tecnico sugli altri costruttori. La Desmosedici resta una moto competitiva, ma Aprilia è riuscita a diventare un punto di riferimento, anche per i rivali.
Marc Marquez in Australia

Il commento di Marc Marquez

Marc Marquez difende la decisione tecnica, nonostante sia ispirata alla RS-GP. "Non si può essere arroganti e usare solo le proprie idee", ha spiegato il fuoriclasse di Cervera. Il pilota ritiene che ingegneri, team e piloti stessi debbano prestare molta attenzione a ciò che fanno i rivali. In una competizione così serrata, ogni dettaglio può fare la differenza. Ma la caduta e l'infortunio di Jorge Martin, nella MotoGP Sprint di Phillip Island, gli hanno spianato la strada verso il decimo titolo iridato. Più di qualsiasi soluzione ingegneristica...

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Marc Marquez

diLuigi Ciamburro

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