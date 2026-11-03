Rally, Supersport, elettrico e non solo: tutte le novità KOVE all'EICMA 2026

Rally, Supersport, elettrico, la nuova frizione elettronica ed i piloti del 2027. KOVE ne ha per tutti i gusti in occasione dell'EICMA 2026 a Misano.

KOVE s'è presentato in grande spolvero all'EICMA di Milano, svelando i suoi programmi e dando anche una Cinque nuovi modelli per differenti discipline, una novità tecnica e tutti i ragazzi schierati nella prossima stagione di gare. Il marchio cineses'è presentato in grande spolvero all'EICMA di Milano, svelando i suoi programmi e dando anche una conferma dell'addio al progetto motocross , visto che non ce n'è traccia... Si continua a puntare invece su Rally e Mondiale Supersport, oltre che sull'innovazione elettrica. Di seguito qualche dettaglio.

I nuovi modelli

KOVE è specializzata in motociclette premium, combinando la ricerca e sviluppo interna con l'esperienza maturata nelle competizioni internazionali di alto livello per rafforzare le proprie capacità ingegneristiche. I nuovi modelli ampliano la gamma KOVE nel segmento rally, supersportivo ed elettrico, rafforzando la sua posizione di leader nel settore motociclistico premium cinese.

Sia la 125 RALLY che la 350 RALLY sono dotate di ruote da 21 pollici all'anteriore e da 18 pollici al posteriore. Con un peso a secco di 122 kg, la 125 offre un approccio leggero al mototurismo adventure, mentre la 350 combina un motore da 349,9 cc, un serbatoio da 21 litri e sospensioni a lunga escursione per i viaggi più lunghi, con doppi contralberi di bilanciamento per ridurre le vibrazioni e lubrificazione a carter secco per supportare l'uso fuoristrada più impegnativo.

La 650RR, la supersportiva destinata al Mondiale Supersport 2027, è dotata di un nuovissimo motore a quattro cilindri in linea da 645 cc con controllo elettronico dell'acceleratore, che eroga 80 kW a 13.000 giri/min e 60 N•m a 11.000 giri/min per un'erogazione di potenza reattiva. Il suo telaio a doppia trave ad alta resistenza e il telaietto ausiliario in alluminio sono completati da una piattaforma inerziale a sei assi, un quickshifter bidirezionale e ABS cornering, che combinano prestazioni elevate, stabilità del telaio e un controllo elettronico avanzato.

Il BONIC, prototipo da fuoristrada elettrico ad alte prestazioni, combina una struttura biomimetica ispirata alla struttura cava e ultraleggera delle ossa dei volatili con una messa a punto del telaio derivata dalla Dakar, concentrandosi su un design leggero e sul controllo in fuoristrada.

La E-500RR, una sportiva stradale completamente elettrica, abbina il motore a flusso assiale raffreddato a liquido sviluppato internamente da KOVE a un telaio ottimizzato per le competizioni, puntando a una potenza superiore a 50 kW e a un peso inferiore a 150 kg.

La nuova frizione e la line-up 2027

Stessa filosofia del concept E-Clutch di Honda e del BENDA Electronic Clutch : la frizione elettronica KOVE, sviluppata internamente, utilizza input da sensori per controllare l'innesto e il disinnesto della frizione. Offre modalità Manuale, Automatica e Manuale Automatizzato. La roadmap prevede l'introduzione della frizione elettronica KOVE sui tre modelli a combustione per il 2027 (H2) e della frizione elettronica KOVE (KEC) per il 2028 (H1).

Guardando alle competizioni: KOVE ha debuttato alla Dakar nel 2023, con tutte e tre le moto arrivate al traguardo. Nell'edizione 2026 del mitico Rally Raid, Neels Theric che s'è imposto in tre tappe nella categoria Rally2. Passando alla velocità, nel 2025 Beñat Fernández ha vinto il titolo WorldSSP300 e quest'anno la 450RR, la moto di cilindrata più piccola della nuova Sportbike, ha conquistato 20 punti e stabilito il record sul giro ad Assen

Fatta questa premessa 'storica', ecco i volti nuovi della sfida KOVE sul piano internazionale: nel Mondiale Sportbike la 650RR sarà affidata al campione europeo Iker Garcia e ad Antonio Torres, quest'anno già vincitore di alcune gare nel WorldSPB. Lato rally, il campione francese di enduro Hugo Blanjoue affiancherà Neels Theric e Sunier.

KOVE è prontissimo a fare sul serio anche nella stagione 2027 in tutte le competizioni di alto livello a cui prenderà parte.