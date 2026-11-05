Un mese dopo il Motocross delle Nazioni di Ernée, la Gran Bretagna perde tutto. La FIM ha escluso a posteriori l'intera squadra britannica dall'evento del 4 ottobre 2026 per un'irregolarità sul carburante emersa dai controlli sulla moto di Ben Mustoe.

Il terzetto composto da Ben Watson, Taylor Hammal e lo stesso Mustoe aveva chiuso la gara a squadre disputata in Francia in settima posizione: un risultato che ora sparisce dalla classifica.

I controlli a sorpresa di Ernée

Durante il weekend dell' MXoN i tecnici della Federazione Internazionale hanno prelevato campioni di benzina da nove moto scelte a caso tra le classi MXGP, MX2 e Open. Fra i piloti sottoposti alla verifica figuravano anche nomi di primo piano come Cooper Webb, Lucas Coenen e Camden Mc Lellan.

Le analisi hanno dato esito positivo soltanto per il campione della moto numero 47, quella del pilota MX2 britannico. Il carburante utilizzato da Mustoe non rientrava in nessuna delle benzine da competizione di categoria 2 certificate dalla FIM. Una violazione sia del regolamento federale sui carburanti, sia del Regolamento Tecnico del Mondiale Motocross.

Perché paga tutta la squadra

La direzione gara ha quindi deciso di escludere Mustoe dall'intera manifestazione. In base agli articoli 5.42.5 e 5.42.6 del regolamento motocross, il pilota perde tutti i punti e i trofei conquistati a Ernée. Ma il conto più salato lo pagano i compagni: trattandosi di una competizione per nazioni, la squalifica si estende automaticamente a tutto il Team Great Britain, che vede annullati risultati, piazzamenti, trofei e premi.

Watson e Hammal, dunque, escono dalla classifica pur non avendo alcuna responsabilità diretta nell'irregolarità riscontrata sulla moto del compagno di squadra. È la logica del Motocross delle Nazioni: si vince insieme e, in casi come questo, si perde insieme.

Nessun ricorso, la decisione è definitiva

Entro i termini previsti non è stato presentato alcun appello al Collegio dei Commissari FIM contro il provvedimento della direzione gara. La squalifica è quindi definitiva e la federazione britannica, l'ACU, ha accettato la decisione nella sua presa di posizione ufficiale. La classifica finale dell'MXoN 2026 è già stata aggiornata: per la Gran Bretagna resta solo una lezione amara da portare verso la prossima edizione.