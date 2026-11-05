Vai al contenuto
MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

MXoN 2026, Clamoroso: ecco perchè il team Gran Bretagna è squalificato

Motocross
di Elisabetta Lubrani
Clamoroso: Gran Bretagna squalificata dal Motocross Nazioni
Seguici su Google News
Un mese dopo il Motocross delle Nazioni di Ernée, la Gran Bretagna perde tutto. La FIM ha escluso a posteriori l'intera squadra britannica dall'evento del 4 ottobre 2026 per un'irregolarità sul carburante emersa dai controlli sulla moto di Ben Mustoe.
Il terzetto composto da Ben Watson, Taylor Hammal e lo stesso Mustoe aveva chiuso la gara a squadre disputata in Francia in settima posizione: un risultato che ora sparisce dalla classifica.

I controlli a sorpresa di Ernée

Durante il weekend dell'MXoN i tecnici della Federazione Internazionale hanno prelevato campioni di benzina da nove moto scelte a caso tra le classi MXGP, MX2 e Open. Fra i piloti sottoposti alla verifica figuravano anche nomi di primo piano come Cooper Webb, Lucas Coenen e Camden Mc Lellan.
Le analisi hanno dato esito positivo soltanto per il campione della moto numero 47, quella del pilota MX2 britannico. Il carburante utilizzato da Mustoe non rientrava in nessuna delle benzine da competizione di categoria 2 certificate dalla FIM. Una violazione sia del regolamento federale sui carburanti, sia del Regolamento Tecnico del Mondiale Motocross.
Il Motocross Nazioni 2026 a Ernèe (Francia)

Perché paga tutta la squadra

La direzione gara ha quindi deciso di escludere Mustoe dall'intera manifestazione. In base agli articoli 5.42.5 e 5.42.6 del regolamento motocross, il pilota perde tutti i punti e i trofei conquistati a Ernée. Ma il conto più salato lo pagano i compagni: trattandosi di una competizione per nazioni, la squalifica si estende automaticamente a tutto il Team Great Britain, che vede annullati risultati, piazzamenti, trofei e premi.
Watson e Hammal, dunque, escono dalla classifica pur non avendo alcuna responsabilità diretta nell'irregolarità riscontrata sulla moto del compagno di squadra. È la logica del Motocross delle Nazioni: si vince insieme e, in casi come questo, si perde insieme.

Nessun ricorso, la decisione è definitiva

Entro i termini previsti non è stato presentato alcun appello al Collegio dei Commissari FIM contro il provvedimento della direzione gara. La squalifica è quindi definitiva e la federazione britannica, l'ACU, ha accettato la decisione nella sua presa di posizione ufficiale. La classifica finale dell'MXoN 2026 è già stata aggiornata: per la Gran Bretagna resta solo una lezione amara da portare verso la prossima edizione.
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto

Leggi anche

ZXMOTO lancia la sfida cinese nel Mondiale MXGP, "arrivederci" per FanticZXMOTO lancia la sfida cinese nel Mondiale MXGP, "arrivederci" per Fantic
KTM ingaggia i fratelli Reisulis per il Campionato mondiale MX2 2027KTM ingaggia i fratelli Reisulis per il Campionato mondiale MX2 2027
MXoN

diElisabetta Lubrani

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Reisulis Brothers KTM MX2
Motocross

KTM ingaggia i fratelli Reisulis per il Campionato mondiale MX2 2027

zxmoto-fantic-motocross
Motocross

ZXMOTO lancia la sfida cinese nel Mondiale MXGP, "arrivederci" per Fantic

Chase Sexton Supercross
Motocross

Chase Sexton lancia un indizio importante sul suo team per il 2027: Honda o ritorno in KTM?

Altre notizie

Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP nel box con casco in testa mentre beve dalla cannuccia della sua borraccia

Ducati vuole un finale degno con Bagnaia: "A Pecco non manca niente"

MotoGP
Personaggi: Storm Stacey

Come si batte Michael Dunlop sulle strade della Nort West 200? Chiedetelo a Storm Stacey

In Pista
844860420_18120611320979975_2307850195499840418_n_result

CIV Superbike, Gabriele Giannini: "Vice-Campione con una Honda ufficiale? Ecco la verità"

Storie di Moto
Bagger World Cup: Calendario, team e piloti 2027

Harley-Davidson Bagger World Cup 2027: 16 gare e tre piste nuove, ma il team italiano Cecchini saluta

In Pista
Reisulis Brothers KTM MX2

KTM ingaggia i fratelli Reisulis per il Campionato mondiale MX2 2027

Motocross

Articoli popolari

MotoGP

MotoGP in Qatar, cresce la tensione: pugno duro di Massimo Rivola

MotoGP
zxmoto-fantic-motocross

ZXMOTO lancia la sfida cinese nel Mondiale MXGP, "arrivederci" per Fantic

Motocross
aprilia-rsv4-obscure-spe

Aprilia RSV4 Obscure Spe.Ed: la superbike di serie più potente al mondo sfoggia tecnologia MotoGP

Novità
MotoGP: 100 milioni di garanzie per il GP

GP del Qatar, 100 milioni per rassicurare e sanzioni per chi diserta: la MotoGP salva la griglia

MotoGP
Fabio Quartararo

Fabio Quartararo: "Come un cane che non mangia da un mese"

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading