Anima Superbike e carattere naked: BMW M 1000 RS, un mostro di potenza in edizione limitata

BMW cattura l'attenzione con la M 1000 RS: la hypernaked più potente al mondo debutta a EICMA 2026. I dettagli.

Tra le tante bellezze in mostra all'EICMA 2026 non poteva mancare un esemplare esclusivo firmato BMW. Debutta la M 1000 RS, un bolide da record da 218 CV che rappresenta l'unione di caratteristiche Superbike e naked: la stessa casa bavarese l'ha definito la hypernaked più potente al mondo. Un modello equipaggiato con il pacchetto elettronico più avanzato di BMW che verrà prodotto in serie limitata, 1000 esemplari in totale, dal prezzo base di listino in Italia di 41.240 euro. Vediamone i dettagli.

Un mostro di potenza

Come detto, si tratta di una vera e propria hypernaked da record, che unisce la ciclistica della naked M 1000 R al motore da competizione della Superbike M 1000 RR. Non è esagerato definirlo un mostro di potenza, dotato di un propulsore da 4 cilindri in linea da 999cc che eroga 218 CV a 14.500 giri/min e 113 Nm di coppia, con velocità massima dichiarata di 283 km/h. Dal peso di 196 kg in ordine di marcia, quindi più leggera di quanto ci si aspetterebbe, sfrutta il telaietto posteriore della Superbike per una posizione di guida più alta e caricata sull'avantreno. È dotata di sospensioni semiattive ed appendici aerodinamiche in carbonio, un pacchetto M Winglets di serie che genera deportanza per stabilizzare la moto ad alte velocità riducendo così le impennate. Da segnalare anche Launch Control e Pit Lane Limiter, per le partenze brucianti e la gestione della velocità in corsia box; Riding Modes Pro, le modalità di guida specifiche per la pista (Rain, Road, Dynamic, Race e Race Pro 1-3); piattaforma inerziale a 6 assi che gestisce in tempo reale il controllo di trazione (DTC), l'ABS Pro ottimizzato per le curve e il controllo dell'impennata. Una novità per pochi che ha incantato l'EICMA 2026, di seguito avete altri dettagli.

BMW M 1000 RS, la scheda tecnica

Motore: 4 cilindri in linea, 4 tempi, raffreddato a liquido con tecnologia BMW ShiftCam

Cilindrata: 999 cc

Potenza Massima: 218 CV (160 kW) a 14.500 giri/min

Coppia Massima: 113 Nm a 11.000 giri/min

Velocità Massima: 283 km/h

Cambio: A 6 marce ad innesti frontali integrato nel basamento con Shift Assistant Pro (cambio elettronico bidirezionale)

Telaio: A ponte in alluminio composito, motore a funzione portante; telaietto posteriore derivato direttamente dalla Superbike M 1000 RR

Sospensione anteriore: Forcella a steli rovesciati da 45 mm con sistema di regolazione elettronica semiattiva DDC (Dynamic Damping Control)

Sospensione posteriore: Forcellone monobraccio in alluminio con ammortizzatore centrale semiattivo DDC

Freno Anteriore: Doppio disco flottante da 320 mm, pinze fisse M a 4 pistoncini ad attacco radiale

Freno Posteriore: Disco singolo da 220 mm, pinza fissa M a 2 pistoncini

Ruote e Cerchi: Cerchi forgiati in alluminio (disponibili in carbonio con il pacchetto M Competition)

Altezza Sella: Posizione di guida rialzata e avanzata per un maggiore carico sull'avantreno rispetto alla M 1000 R standard

Peso: 196 kg in ordine di marcia (con pieno di carburante)

Prezzo base (Italia): 41.240 euro