Chiacchiere da Box, ha assolto senza esitazioni il campione della Ducati per il contatto con Marco Bezzecchi nella Sprint del Qatar e ha riservato parole durissime alla reazione arrivata dal muretto Aprilia, accusando il paddock di giudicare con due pesi e due misure. Per Marco Melandri non c'è nessun caso Márquez. L'ex pilota, nel suo podcast, ha assolto senza esitazioni il campione della Ducati per il contatto con Marco Bezzecchi nella Sprint del Qatar e ha riservato parole durissime alla reazione arrivata dal muretto Aprilia, accusando il paddock di giudicare con due pesi e due misure.

Una presa di posizione che va controcorrente rispetto al clima del dopo gara. Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing, aveva infatti criticato la decisione dello Steward Panel di non punire Márquez.

Melandri: "Marc era sulla sua traiettoria"

Secondo l'analisi di Melandri la dinamica non lascia spazio a interpretazioni: "Solo chi non è mai andato in moto in pista può dare la colpa a Márquez, perché lui non c'entrava niente. Era sulla sua traiettoria normale dalla curva precedente. La sfortuna di Bezzecchi è stata che Marc stava rialzando la moto, aveva più grip e al contatto gli si è alzata la ruota anteriore ed è caduto. È stato un episodio di gara".

Il romagnolo ha poi tirato in ballo un precedente che fa ancora discutere, quello di Argentina 2015 con Valentino Rossi: "Mi chiedo perché in Argentina 2015, quando Márquez era all'interno e Rossi cambiò traiettoria provocando la caduta di Marc, la colpa fu di Márquez, e adesso la colpa è di nuovo sua. In base a cosa si decide chi ha ragione, alle simpatie o a quello che succede in pista?"

La stoccata al muretto di Noale

Ancora più pungente il giudizio sulla protesta Aprilia dopo la caduta di Bezzecchi. Melandri non ha risparmiato il numero uno di Noale: "Mi è sembrata una reazione fuori luogo. Un capo squadra deve mantenere un certo contegno. Non mi aspettavo questa ragazzata. È vero che poi in televisione è stato elegante, ma in sette minuti ha nominato Márquez 22 volte. Questo dimostra che lo patisce e che l'unica consolazione è pensare che a batterlo sia stato Marc e non la moto".

"Non sembrava MotoGP, sembrava Superbike"

Ho visto le immagini della partenza e non sembrava MotoGP, sembrava Superbike. Mancavano Bagnaia, Alex Márquez e le Yamaha. Tre qualifiche e così tante Sprint sono un martirio. Alla fine ci sono troppi piloti infortunati". Nel suo intervento l'ex pilota ha allargato lo sguardo a tutto il weekend di Losail, a cominciare da uno schieramento ridotto all'osso: "".

Spazio anche al pauroso contatto tra Fermin Aldeguer e Pedro Acosta, che Melandri spiega con le condizioni particolari dell'asfalto qatariota: "Nel deserto c'è vento e la pista ha sabbia fuori dalla traiettoria pulita. Acosta ha frenato al centro per difendersi e Aldeguer si è buttato all'interno nella zona sporca. Frenando sulla sabbia la moto non si ferma, l'ha fatto volare in modo tremendo". Le parole di Melandri non chiuderanno la polemica, ma aggiungono una voce autorevole al fronte di chi vede nel contatto con Bezzecchi un semplice episodio di gara.