SBK Danilo Petrucci porte chiuse in Go Eleven, ora resta una sola opzione

Per Danilo Petrucci il round di Jerez sarà quasi sicuramente l'ultimo ballo in Superbike. In uscita da BMW ufficiale, dove verrà sostituito da Brad Binder in arrivo dalla MotoGP, il 36enne ternano ha perso anche il ballottaggio in Go Eleven. “Al momento fra le opzioni che abbiamo e’ la piu’ difficile che si realizzi” dice il team manager Denis Sacchetti.

La formazione di Gianni Ramello, confermato Lorenzo Baldassarri, schiererà per la prima volta due Ducati Panigale V4 R ereditanto il posto lasciato vacante dal team MGM di Michael Galinski. La candidatura di Danilo Petrucci ha perso quota perchè la formazione piemontese ha giudicato non sostenibili le condizioni tecniche richieste dall'ex vincitore di due GP in MotoGP.

Ora è ballottaggio

Go Eleven adesso deve decidere quale direzione prendere. In pole c'è Alex Delbianco, appena confermatosi campione d'Italia con la Yamaha DMR. A 30 anni il pilota riminese troverebbe una piattaforma tecnica di livello, cioè una squadra satellite ma solida, e la Superbike del momento. Ovviamente al netto delle modifiche regolamentari che andranno in vigore nel 2027 proprio per rallentare la moto che in questa stagione ha vinto tutte le gare, lasciando le briciole alle concorrenti. L'altra opzione è Albert Arenas, fresco campione Supersport che pur corteggiato da Yamaha per la riconferma nella serie cadetta, sembra determinatissimo a salire in top class. Del resto a 30 anni non può permettersi di aspettare oltre.

Petrucci ultimo treno

Danilo il mese scorso si era recato ad Austin, in Texas, per conoscere il team satellite BMW OrangeCat, che gli aveva anche fatto provare la BMW M1000RR in un test track da 30 giri. Era evidente l'intenzione di BMW Motorrad di riconoscere una "buonuscita" a Petrucci, mantenendolo nel giro dei piloti ufficiali. Ma la formazione americana è stata di avviso diverso, tanto da aver puntato su Sean Dylan Kelly che ha solo 24 anni ed ha perso il MotoAmerica Superbike all'ultimo round, dopo aver comandato a lungo la classifica.

Danilo Petrucci di recente ha riscosso l'interesse di Attack Performance, la squadra Yamaha che ha vinto il titolo in extramis con Bobby Fong. Sarebbe un curioso incrocio di destini perchè nel 2022, nella sua avventura americana con la Ducati, Petrucci venne battuto all'ultimo da questa formazione con Jake Gagne.

Dunque sarebbe una sistemazione di maggior prestigio rispetto a BMW OrangeCat. Ma al momento non c'è ancora nulla di fatto.