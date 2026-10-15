MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

SBK Danilo Petrucci porte chiuse in Go Eleven, ora resta una sola opzione

Superbike
di Paolo Gozzi
Superbike: Danilo Petrucci porte chiuse
Seguici su Google News
Per Danilo Petrucci il round di Jerez sarà quasi sicuramente l'ultimo ballo in Superbike. In uscita da BMW ufficiale, dove verrà sostituito da Brad Binder in arrivo dalla MotoGP, il 36enne ternano ha perso anche il ballottaggio in Go Eleven. “Al momento fra le opzioni che abbiamo e’ la piu’ difficile che si realizzi” dice il team manager Denis Sacchetti.
La formazione di Gianni Ramello, confermato Lorenzo Baldassarri, schiererà per la prima volta due Ducati Panigale V4 R ereditanto il posto lasciato vacante dal team MGM di Michael Galinski. La candidatura di Danilo Petrucci ha perso quota perchè la formazione piemontese ha giudicato non sostenibili le condizioni tecniche richieste dall'ex vincitore di due GP in MotoGP.

Ora è ballottaggio

Go Eleven adesso deve decidere quale direzione prendere. In pole c'è Alex Delbianco, appena confermatosi campione d'Italia con la Yamaha DMR. A 30 anni il pilota riminese troverebbe una piattaforma tecnica di livello, cioè una squadra satellite ma solida, e la Superbike del momento. Ovviamente al netto delle modifiche regolamentari che andranno in vigore nel 2027 proprio per rallentare la moto che in questa stagione ha vinto tutte le gare, lasciando le briciole alle concorrenti. L'altra opzione è Albert Arenas, fresco campione Supersport che pur corteggiato da Yamaha per la riconferma nella serie cadetta, sembra determinatissimo a salire in top class. Del resto a 30 anni non può permettersi di aspettare oltre.

Petrucci ultimo treno 

Danilo il mese scorso si era recato ad Austin, in Texas, per conoscere il team satellite BMW OrangeCat, che gli aveva anche fatto provare la BMW M1000RR in un test track da 30 giri. Era evidente l'intenzione di BMW Motorrad di riconoscere una "buonuscita" a Petrucci, mantenendolo nel giro dei piloti ufficiali. Ma la formazione americana è stata di avviso diverso, tanto da aver puntato su Sean Dylan Kelly che ha solo 24 anni ed ha perso il MotoAmerica Superbike all'ultimo round, dopo aver comandato a lungo la classifica.
Danilo Petrucci di recente ha riscosso l'interesse di Attack Performance, la squadra Yamaha che ha vinto il titolo in extramis con Bobby Fong. Sarebbe un curioso incrocio di destini perchè nel 2022, nella sua avventura americana con la Ducati, Petrucci venne battuto all'ultimo da questa formazione con Jake Gagne.
Dunque sarebbe una sistemazione di maggior prestigio rispetto a BMW OrangeCat. Ma al momento non c'è ancora nulla di fatto.
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto

Leggi anche

SBK, a Jerez atto finale del 2026: Lecuona rovinerà l'addio di Bulega? Gli orari tv del weekendSBK, a Jerez atto finale del 2026: Lecuona rovinerà l'addio di Bulega? Gli orari tv del weekend
Suzuki sfida il carbonio con la fibra di lino: la rivoluzione sostenibile che può cambiare le corseSuzuki sfida il carbonio con la fibra di lino: la rivoluzione sostenibile che può cambiare le corse
Danilo Petrucci

diPaolo Gozzi

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Nicolò Bulega e Iker Lecuona festeggiano col team Aruba Ducati Superbike
Superbike

SBK, a Jerez atto finale del 2026: Lecuona rovinerà l'addio di Bulega? Gli orari tv del weekend

British Superbike ad Assen: quanto pubblico!
Superbike

Svelato il calendario BSB 2027: Assen torna mentre inizia una nuova era

Rory Skinner BSB
Superbike

Rory Skinner ritorno in Ducati nel 2027? L'emergente del BSB sogna in grande

Altre notizie

MotoGP: Marc Marquez è rimasto in vacanza a Bali

Marc Marquez non si fida di Bezzecchi: "Sarà veloce su tutte le piste"

MotoGP
Nicolò Bulega e Iker Lecuona festeggiano col team Aruba Ducati Superbike

SBK, a Jerez atto finale del 2026: Lecuona rovinerà l'addio di Bulega? Gli orari tv del weekend

Superbike
HUrj59IWkAAwapO (1)

Haas punta su Rafael Camara: il talento brasiliano debutta in Formula 1 nel 2027

Formula 1
Suzuki_CN_Challenge_2026

Suzuki sfida il carbonio con la fibra di lino: la rivoluzione sostenibile che può cambiare le corse

Storie di Moto
ducati-panigale-v4-2027

Ducati alza l'asticella, ecco come cambia la Panigale V4 2027

Novità

Articoli popolari

Superbike: Danilo Petrucci e il rebus BMW

Petrucci svela il rebus della BMW ereditata da Toprak: "Ecco perchè non andiamo forte"

Superbike
Marc Marquez

Marc Marquez a Martin: "Bisogna accettare un taglio dello stipendio"

MotoGP
MotoGP: Luigi Dall'Igna difende la svolta regolamentare

MotoGP 850 vanno veloci come 1000? Dall'Igna non ha dubbi: "Passo che dobbiamo fare"

MotoGP
Marc Marquez

Alex Marquez avverte Ducati: bisogna aiutare Marc

MotoGP
MotoGP: Jorge Martin leader Mondiale

Rivola chiede scusa a Martin dopo il poker Aprilia: "Un grave errore sulla pressione"

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading