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SBK, a Jerez atto finale del 2026: Lecuona rovinerà l'addio di Bulega? Gli orari tv del weekend

Superbike
di Matteo Bellan
Nicolò Bulega e Iker Lecuona festeggiano col team Aruba Ducati Superbike
A Jerez atto finale del Mondiale Superbike 2026: Lecuona rovinerà la festa a Bulega?
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I piloti del team Aruba Ducati dovrebbero essere nuovamente i due principali protagonisti nell'ultimo round della stagione SBK: sarà grande battaglia in Spagna?
Il campionato mondiale Superbike 2026 volge al termine, nell'appuntamento conclusivo a Jerez ci sarà poco in palio. Il titolo è già andato a Nicolò Bulega, che in Andalusia vivrà il suo ultimo weekend da pilota della categoria, poi ci sarà la MotoGP ad attenderlo. Vorrebbe vivere un bel finale, anche se quello che doveva fare lo ha già fatto. Iker Lecuona, il suo compagno di squadra cercherà di mettergli i bastoni tra le ruote e di "rovinargli" l'ultimo round nel WorldSBK.

Superbike, Jerez non è la migliore pista per Lecuona

Lecuona è contento di essere arrivato alla fine di questo Mondiale Superbike, il primo trascorso con il team Aruba.it Racing Ducati: "Sono entusiasta di concludere una fantastica stagione per me e per il mio team. Non ci aspettavamo queste performance, anche se avrei comunque voluto di più, tante volte non ero felicissimo di essere secondo. Ma, onestamente, è stata quasi una stagione perfetta: ho avuto una sola caduta, a Donington, e mi ha permesso di imparare tanto".
I precedenti del pilota spagnolo a Jerez non sono dei migliori, però con la Panigale V4 R potrebbe essere tutta un'altra storia nel 2026: "Per me sarà un weekend difficile, perché ho sempre faticato molto a Jerez. Ho avuto alcuni infortuni duri su questa pista. La mia prima grande caduta è stata in curva 12 nell'ultimo test IRTA con la Moto2. Sono caduto nella stessa curva anche nel primo test Superbike, rompendomi una mano. Successivamente sono caduto anche in curva 6, seppur non per colpa mia, e mi sono rotto un piede. Ho avuto brutte cadute e infortuni a Jerez, non è la migliore pista per me. Vedremo cosa riusciremo a ottenere".
Non vuole partire sconfitto, però Iker ammette che sconfiggere Bulega richiederà uno sforzo extra: "Non voglio dire che sarà impossibile, perché niente è impossibile, però sarà ancora più difficile rispetto a Estoril. Correremo su una pista che lui ama e sulla quale è molto veloce, mentre a me non piace. Abbiamo un punto di partenza diverso. Sarà dura, ma cercherò di fare del mio meglio. Vedremo se riusciremo a trovare qualcosa sulla moto per stare con lui".
Quando gli è stato chiesto quale voto si darebbe per la sua stagione Superbike 2026, l'ex pilota Honda HRC non ci pensa troppo: "Mi do un 9. Non posso dire 10, perché ci sono stati il round in Australia, la caduta a Donington e le gare a Misano che potevo fare meglio. Comunque sono caduto una sola volta, sapevo quando spingere, non mi serviva prendere un extra-rischio come accadeva in passato. Ho imparato tanto, sono migliorato tanto e ho lavorato bene assieme al team".

SBK: gli orari tv-streaming dell'ultimo round 2026

Il round a Jerez sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport MotoGP. Per la diretta streaming saranno a disposizione i servizi Sky Go e NOW. Il canale in chiaro TV8 e il sito ufficiale TV8.it trasmetteranno live Gara 1 e Gara 2 Superbike, mentre la Superpole Race solo in differita. Di seguito tutti gli orari delle dirette del weekend.
Venerdì 16 ottobre
  • Ore 10.35: SBK - Prove Libere 1
  • Ore 13.30: WCR – Superpole
  • Ore 14.10: SPB – Superpole
  • Ore 15.00: SBK – Prove Libere 2
  • Ore 16.00: SSP – Superpole
Sabato 17 ottobre
  • Ore 11.15: SBK - Superpole
  • Ore 12.00: WCR – Gara 1
  • Ore 13.00: SPB – Gara
  • Ore 14.00: SSP – Gara 1
  • Ore 15.30: SBK - Gara 1
Domenica 18 ottobre
  • Ore 11.15: SBK - Superpole Race (differita su TV8 alle 14.45)
  • Ore 12.00: WCR – Gara 2
  • Ore 13.00: SPB – Gara 2
  • Ore 14.00: SSP – Gara 2
  • Ore 15.30: SBK - Gara 2

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Nicolò Bulega

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