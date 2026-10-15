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Marc Marquez non si fida di Bezzecchi: "Sarà veloce su tutte le piste"

MotoGP
di Elisabetta Lubrani
MotoGP: Marc Marquez è rimasto in vacanza a Bali
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Marc Marquez non considera chiusa la corsa al titolo MotoGP a due. Il campione Ducati, secondo a due soli punti da Jorge Martin, ha inserito anche Marco Bezzecchi tra i rivali da temere nelle ultime cinque gare della stagione.
Con 185 punti ancora in palio, sono tecnicamente otto i piloti ancora in lizza per il Mondiale. Nei fatti, però, la sfida si è ristretta: Marquez e Martin hanno un vantaggio che va da 96 a 183 punti sul resto del gruppo. L'unica eccezione è proprio Bezzecchi, staccato di 46 lunghezze dopo aver vinto domenica il Gran Premio d'Indonesia, chiuso da Marquez al sesto posto a 10,7 secondi, come avevamo raccontato in Alex Marquez avverte Ducati: bisogna aiutare Marc.

Da leader a outsider

Il pilota Aprilia ha guidato il Mondiale per quasi tutta la prima parte della stagione, poi una serie di errori, delusioni e infortuni lo ha fatto scivolare nel ruolo di outsider. Il percorso di Marquez è stato opposto: risolto il problema alla spalla che lo aveva frenato nei primi Gran Premi, il numero 93 è risalito in classifica fino a riprendersi la scena.
Davanti a tutti c'è Martin, il simbolo della regolarità. Lo spagnolo comanda con appena cinque vittorie all'attivo, di cui una sola di domenica, contro le 14 complessive di Marquez e le cinque di Bezzecchi, tutte arrivate nei Gran Premi.
Marc Marquez, 32 anni: in Indonesia ha pareggiato i conti con Jorge Martin

Il precedente che preoccupa

Marquez sa bene quanto in fretta possa cambiare una classifica: lui stesso ha recuperato 102 punti in sette Gran Premi. Per questo non ritiene impossibile per Bezzecchi colmare i 46 di ritardo, anche perché le piste che chiudono il calendario lo scorso anno gli sono state particolarmente favorevoli, Malesia esclusa.
"Ci sono ancora molti punti in palio, e abbiamo visto che può succedere di tutto", ha spiegato Marquez. "In Indonesia Bezzecchi ha vinto il GP, e l'anno scorso ha vinto gli ultimi due Gran Premi. Sarà veloce su tutte le piste, come ha già dimostrato l'anno scorso".

Due Aprilia nel mirino

Il riferimento principale resta comunque Martin, ma per Marquez l'avversario è doppio: "Martin è chiaramente quello più vicino a me in classifica, ma mi sto giocando il Mondiale contro due Aprilia, che hanno i loro punti di forza e i loro punti deboli. Noi cercheremo di concentrarci sul nostro lavoro".
Cinque Gran Premi per decidere tutto: Marquez dovrà guardarsi da Martin davanti e da Bezzecchi alle spalle, su tracciati dove il pilota di Rimini ha già dimostrato di saper vincere.
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